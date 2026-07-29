El doble sobrepaso de Franco Colapinto fue nominado al mejor adelantamiento del mes en la Fórmula 1

Resumen para apurados
- Franco Colapinto fue nominado al premio del mejor adelantamiento del mes en la Fórmula 1 tras su maniobra sobre Gasly y Lawson en el Gran Premio de Bélgica.
- La jugada en Spa-Francorchamps se conoció por las cámaras a bordo. El público votará online hasta el 5 de agosto frente a maniobras de Verstappen y Hamilton.
- Este reconocimiento podría ser el primer premio oficial del argentino en la categoría, consolidando su proyección y popularidad en el automovilismo internacional.
Franco Colapinto volvió a destacarse en la Fórmula 1, esta vez fuera de la pista. El espectacular doble sobrepaso que protagonizó durante el Gran Premio de Bélgica fue seleccionado entre los cinco candidatos al premio "Overtake of the Month" (Adelantamiento del Mes), un reconocimiento que la máxima categoría entrega a las mejores maniobras de cada mes a partir del voto de los fanáticos.
La acción del piloto argentino de Alpine ocurrió en el circuito de Spa-Francorchamps y rápidamente se convirtió en una de las imágenes más comentadas del fin de semana. Aunque en la transmisión oficial el adelantamiento apenas pudo apreciarse en una toma reducida, las cámaras a bordo difundidas posteriormente revelaron toda la calidad de la maniobra.
Gracias a esa acción, Colapinto quedó en carrera por un reconocimiento que podría convertirse en el primero de su trayectoria desde su desembarco en la Fórmula 1.
Con quién compite Colapinto y cómo votar
La maniobra nominada fue un doble sobrepaso sobre Pierre Gasly y Liam Lawson, ejecutado con precisión en uno de los sectores más veloces del circuito belga.
El argentino competirá por el premio con otros cuatro adelantamientos que también fueron seleccionados por la organización de la Fórmula 1:
- Max Verstappen sobre Lewis Hamilton en el Gran Premio de Hungría.
- Lewis Hamilton sobre Arvid Lindblad, también en Hungría.
- Max Verstappen sobre Isack Hadjar en Silverstone.
- Liam Lawson sobre Oscar Piastri y Arvid Lindblad en el Gran Premio de Austria.
La elección del ganador quedará exclusivamente en manos de los aficionados. Para participar, los usuarios deberán ingresar al sitio oficial de la Fórmula 1 con una cuenta de F1 Unlocked y emitir su voto.
La votación permanecerá abierta hasta el 5 de agosto a las 12 (hora de Argentina). Además de elegir al mejor adelantamiento del mes, quienes participen ingresarán automáticamente en distintos sorteos organizados por la categoría.
Entre los premios disponibles figuran experiencias oficiales de la Fórmula 1, incluido un acceso al exclusivo F1 Paddock Club durante la temporada 2027.
Para Colapinto, la nominación representa un nuevo reconocimiento a su crecimiento en la máxima categoría. Más allá de los resultados, el argentino continúa ganándose un lugar entre los protagonistas gracias a maniobras que no solo llaman la atención de los especialistas, sino también de los fanáticos de todo el mundo, que ahora tendrán la posibilidad de elegir si su adelantamiento fue el mejor de julio.