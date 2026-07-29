El doble sobrepaso de Franco Colapinto fue nominado al mejor adelantamiento del mes en la Fórmula 1

Para Colapinto, la nominación representa un nuevo reconocimiento a su crecimiento en la máxima categoría. Más allá de los resultados, el argentino continúa ganándose un lugar entre los protagonistas gracias a maniobras que no solo llaman la atención de los especialistas, sino también de los fanáticos de todo el mundo, que ahora tendrán la posibilidad de elegir si su adelantamiento fue el mejor de julio.