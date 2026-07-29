¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

Franco Colapinto concluyó con un saldo más que positivo su participación en los ensayos de Pirelli realizados en el circuito de Hungaroring, donde la Fórmula 1 llevó adelante pruebas clave antes del receso de mitad de temporada. El piloto argentino de Alpine fue el gran protagonista de las dos jornadas al convertirse en el corredor que más kilómetros recorrió, una señal de la confianza que el equipo depositó en él para el desarrollo de los neumáticos del futuro.