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¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

Franco Colapinto completó 267 vueltas en los ensayos de Pirelli en Hungaroring y fue el piloto que más giró durante las dos jornadas. El argentino de Alpine quedó muy cerca del mejor tiempo y ahora apunta al Gran Premio de Países Bajos.

Colapinto fue el piloto que más giro en Hungría.
Colapinto fue el piloto que más giro en Hungría.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El argentino Franco Colapinto (Alpine) completó esta semana en Hungaroring 267 vueltas en los ensayos de Pirelli para desarrollar los neumáticos de la F1.
  • El piloto recorrió 1.170 km en dos jornadas intensas y marcó un registro muy cercano al líder, consolidando su regularidad tras completar todas las carreras con Alpine.
  • Tras el receso de verano, Colapinto volverá a la pista del 21 al 23 de agosto en el Gran Premio de Países Bajos para buscar nuevos resultados positivos con su equipo.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto concluyó con un saldo más que positivo su participación en los ensayos de Pirelli realizados en el circuito de Hungaroring, donde la Fórmula 1 llevó adelante pruebas clave antes del receso de mitad de temporada. El piloto argentino de Alpine fue el gran protagonista de las dos jornadas al convertirse en el corredor que más kilómetros recorrió, una señal de la confianza que el equipo depositó en él para el desarrollo de los neumáticos del futuro.

Más allá de que los tiempos no eran el objetivo principal de las pruebas, Colapinto también dejó buenas sensaciones en materia de rendimiento y volvió a demostrar competitividad frente al resto de los pilotos que participaron de los ensayos.

Colapinto fue el piloto que más giró en Hungría

Durante los dos días de actividad, el argentino completó un total de 267 vueltas, equivalentes a 1.170 kilómetros, siendo el piloto con mayor volumen de trabajo en Hungaroring.

Solo en la segunda jornada registró 139 giros, la cifra más alta entre todos los participantes del miércoles. Ese intenso programa permitió a Alpine recopilar una importante cantidad de información para Pirelli, que trabaja en el desarrollo de los neumáticos que se utilizarán a partir de la temporada 2027.

En cuanto al rendimiento, Colapinto volvió a mostrarse muy competitivo. El mejor tiempo del miércoles quedó en manos del brasileño Gabriel Bortoleto, piloto vinculado a Audi, con un registro de 1m19s917. El argentino terminó apenas 222 milésimas por detrás al marcar 1m20s139, una diferencia mínima teniendo en cuenta que las pruebas estuvieron enfocadas en distintos programas de trabajo.

El martes, incluso, Colapinto había sido el más veloz de los tres pilotos presentes en pista, superando tanto a Bortoleto como a Jak Crawford.

Durante los ensayos, Pirelli evaluó los compuestos C3, C4 y C5, alternando simulaciones de clasificación con tandas largas de hasta 16 vueltas para obtener información sobre el comportamiento de los neumáticos que debutarán en la máxima categoría dentro de dos temporadas.

Además de completar un exigente programa de desarrollo, las fuentes destacan que Colapinto continúa construyendo una estadística destacada en la Fórmula 1: terminó todas las carreras que disputó desde su llegada a Alpine, una regularidad que lo ubica entre los pilotos con mejor porcentaje de llegadas en esta etapa de la temporada.

Con los ensayos finalizados, la Fórmula 1 ingresará ahora en el receso de verano. La actividad oficial volverá del 21 al 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos, en el circuito de Zandvoort, donde Colapinto buscará mantener su crecimiento y volver a sumar un buen resultado para Alpine.

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