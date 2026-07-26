La Fórmula 1 recupera un circuito histórico: Malasia vuelve al calendario para reemplazar a Baréin

Resumen para apurados
- La Fórmula 1 confirmó que Malasia albergará el Gran Premio de Baréin del 2 al 4 de octubre de 2026, tras suspenderse la carrera en Medio Oriente debido a la guerra regional.
- Sepang no albergaba la F1 desde 2017. El gobierno de Baréin financiará el traslado del evento para mantener la fecha en el calendario 2026, que ahora tendrá 23 competencias.
- El acuerdo demuestra la flexibilidad de la F1 ante crisis geopolíticas y recupera un circuito icónico para los fanáticos, ubicado entre los Grandes Premios de Azerbaiyán y Singapur.
La Fórmula 1 confirmó el regreso de uno de los circuitos más recordados de la era moderna. Después de casi una década de ausencia, Sepang volverá a formar parte del calendario del campeonato al recibir el Gran Premio de Baréin, que debió ser reubicado debido a la imposibilidad de disputarse en el reino del Golfo por la guerra en Medio Oriente.
La categoría y la FIA anunciaron que la competencia se llevará a cabo entre el 2 y el 4 de octubre en el trazado de Malasia, una decisión que permitió preservar una fecha del campeonato sin modificar el desarrollo de la segunda parte de la temporada.
En el comunicado oficial, la Fórmula 1 destacó el acuerdo alcanzado entre ambas naciones y remarcó el esfuerzo conjunto para mantener la carrera dentro del calendario.
"Un histórico acuerdo para preservar un Gran Premio este año demostrando la capacidad del deporte para adaptarse, y mostrando la gran visión de Baréin y su compromiso con la F1, así como la generosidad de Malasia para hacer esto posible", expresó la organización.
BREAKING: Malaysia will host the Bahrain Grand Prix at Sepang International Circuit from 2-4 October 2026— Formula 1 (@F1) July 26, 2026
Positioned between the Azerbaijan and Singapore Grands Prix, this event, which is subject to final agreements and official sign-off, will become the Formula 1 Gulf Airâ¦ pic.twitter.com/ArTS4tAJIE
La prueba llevará el nombre de "Gulf Air Grand Prix de Baréin en Malasia", mientras que el gobierno bareiní asumirá gran parte de los costos de organización y del traslado del evento al circuito de Sepang.
El regreso representa una noticia especial para los aficionados. Sepang fue una sede fija de la Fórmula 1 entre 1999 y 2017 y albergó 19 Grandes Premios. Su diseño, ubicado junto al aeropuerto de Kuala Lumpur, fue protagonista de algunas de las carreras más recordadas de las últimas décadas y, desde la salida de la categoría, continuó siendo una de las paradas tradicionales del Campeonato Mundial de MotoGP.
La modificación también implica un ajuste en el calendario. La temporada 2026 finalmente contará con 23 Grandes Premios, ya que Arabia Saudita, cuya carrera también había sido suspendida por el conflicto regional, no será reemplazada.
La fecha de Sepang se ubicará entre los Grandes Premios de Azerbaiyán y Singapur, manteniendo sin cambios el resto del cronograma anunciado por la Fórmula 1.
Con esta decisión, la categoría no solo logra conservar una de sus competencias previstas para el año, sino que también devuelve al calendario un circuito que durante casi dos décadas fue sinónimo de grandes carreras y que ahora volverá a recibir a la Máxima por primera vez desde 2017.