La Fórmula 1 recupera un circuito histórico: Malasia vuelve al calendario para reemplazar a Baréin

El regreso representa una noticia especial para los aficionados. Sepang fue una sede fija de la Fórmula 1 entre 1999 y 2017 y albergó 19 Grandes Premios. Su diseño, ubicado junto al aeropuerto de Kuala Lumpur, fue protagonista de algunas de las carreras más recordadas de las últimas décadas y, desde la salida de la categoría, continuó siendo una de las paradas tradicionales del Campeonato Mundial de MotoGP.