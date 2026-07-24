Franco Colapinto explicó su accidente en Hungría: "No fue un comienzo ideal"
El piloto argentino analizó el choque que sufrió durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Hungría. Reconoció las dificultades para manejar el Alpine y aseguró que el equipo buscará recuperarse de cara a la clasificación.
Resumen para apurados
- Franco Colapinto explicó su accidente en la segunda práctica del GP de Hungría este viernes en Hungaroring, causado tras perder el control de su Alpine por falta de agarre.
- El piloto cedió la FP1 a Paul Aron y, a 30 minutos de iniciar la FP2, chocó contra los neumáticos dañando el eje trasero, por lo que terminó 21º tras solo 10 vueltas.
- Colapinto y Alpine buscarán analizar los pocos datos obtenidos para optimizar el auto de cara a la tercera práctica y la clasificación de este sábado en Hungría.
Franco Colapinto rompió el silencio tras el accidente que protagonizó en la segunda práctica libre (FP2) del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. El piloto argentino reconoció que vivió una jornada complicada, explicó cómo se produjo el choque con su Alpine y aseguró que tanto él como el equipo ya trabajan para llegar en mejores condiciones a la clasificación.
El bonaerense de 23 años tuvo un viernes cuesta arriba desde el inicio. No participó de la primera práctica libre (FP1), ya que Alpine decidió cederle su monoplaza al piloto de reserva Paul Aron. Esa situación le hizo perder un valioso tiempo de adaptación al circuito de Hungaroring.
Cuando apenas habían transcurrido 30 minutos de la FP2, Colapinto perdió el control del auto en la última curva del trazado. El Alpine impactó con la parte trasera contra las barreras de neumáticos y sufrió la rotura del eje trasero, lo que puso fin anticipadamente a su actividad.
Tras la sesión, el argentino hizo una autocrítica y explicó las dificultades que encontró durante la jornada. "Fue un día bastante corto. Creo que los autos de este año, con poca carga aerodinámica, son cada vez más difíciles de manejar", expresó.
Además, señaló que las condiciones del circuito complicaron aún más el trabajo del equipo. "En una pista como esta, con muy poco agarre, es bastante complicado. Por supuesto, perdimos la mañana, así que eso no fue lo ideal", sostuvo.
Sobre el accidente, Colapinto fue claro al describir lo sucedido. "Perdí la parte trasera en la última curva, golpeé la parte trasera del auto contra los neumáticos, así que no fue un buen día, ni un comienzo ideal", explicó.
Pese al contratiempo, el piloto argentino se mostró optimista respecto a las próximas sesiones del fin de semana y aseguró que todavía hay margen para mejorar el rendimiento del monoplaza.
"También perdimos bastante tiempo en pista, así que sí, intentando enfocarnos ahora en las cosas que podemos aprender e intentar mejorar para mañana. Por supuesto, no tenemos muchos datos, pero creo que aún podemos trabajar en ello e intentar poner el auto en una mejor ventana para mañana, con suerte", concluyó.
Como consecuencia del accidente, Colapinto solo pudo completar 10 vueltas y terminó la FP2 en la 21ª posición. Ahora buscará recuperar el terreno perdido este sábado, cuando dispute la tercera práctica libre desde las 7:30 (hora argentina) y, posteriormente, la clasificación a partir de las 11. El domingo afrontará la carrera del Gran Premio de Hungría con el objetivo de dejar atrás un inicio de fin de semana para el olvido.