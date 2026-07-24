Franco Colapinto explicó su accidente en Hungría: "No fue un comienzo ideal"

Como consecuencia del accidente, Colapinto solo pudo completar 10 vueltas y terminó la FP2 en la 21ª posición. Ahora buscará recuperar el terreno perdido este sábado, cuando dispute la tercera práctica libre desde las 7:30 (hora argentina) y, posteriormente, la clasificación a partir de las 11. El domingo afrontará la carrera del Gran Premio de Hungría con el objetivo de dejar atrás un inicio de fin de semana para el olvido.