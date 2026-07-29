El impresionante registro de Colapinto en Hungría que ilusiona a Alpine: fue el piloto que más giró en los tests

Franco Colapinto completó una nueva jornada de trabajo con Alpine en los ensayos de Pirelli disputados en el Hungaroring y volvió a destacarse. El argentino fue el piloto que más vueltas dio durante el segundo día de pruebas al completar 139 giros, en una sesión destinada al desarrollo de los neumáticos que utilizará la Fórmula 1 a partir de 2027.