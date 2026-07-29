El impresionante registro de Colapinto en Hungría que ilusiona a Alpine: fue el piloto que más giró en los tests

Resumen para apurados
- Franco Colapinto fue el piloto que más giró en los tests de Pirelli en Hungría al completar 139 vueltas este miércoles para probar neumáticos de la F1 para 2027.
- El argentino sumó 267 vueltas en dos días con Alpine y quedó a solo 222 milésimas del mejor tiempo de Gabriel Bortoleto, tras haber liderado la jornada del martes.
- El sólido rendimiento del argentino ilusiona a Alpine de cara al reinicio de la Fórmula 1, que volverá tras el receso de verano con el Gran Premio de los Países Bajos.
Franco Colapinto completó una nueva jornada de trabajo con Alpine en los ensayos de Pirelli disputados en el Hungaroring y volvió a destacarse. El argentino fue el piloto que más vueltas dio durante el segundo día de pruebas al completar 139 giros, en una sesión destinada al desarrollo de los neumáticos que utilizará la Fórmula 1 a partir de 2027.
Más allá de los tiempos, el objetivo principal fue reunir información para el fabricante italiano. Durante la jornada se probaron distintas configuraciones de los compuestos C3, C4 y C5 mediante simulaciones de clasificación y tandas largas.
El mejor registro del día quedó en manos del brasileño Gabriel Bortoleto, con un tiempo de 1m19s917. Colapinto finalizó apenas a 222 milésimas, tras marcar 1m20s139, una diferencia que volvió a mostrar el buen rendimiento del argentino durante los ensayos.
Entre las dos jornadas, el piloto de Alpine completó 267 vueltas y recorrió 1.170 kilómetros, siendo el que más giró del grupo de pilotos presentes. El martes, además, había terminado con el mejor tiempo de la sesión.
Ahora llega el receso de la Fórmula 1
Con las pruebas concluidas, la Fórmula 1 entrará en el tradicional receso de mitad de temporada. La actividad regresará entre el 21 y el 23 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos, en Zandvoort, donde comenzará la parte decisiva del campeonato.