Quién es Juan Rodríguez, el defensor que podría reforzar a Atlético Tucumán

Atlético ya incorporó a Julián Fernández para reforzar la mitad de la cancha. Tras el levantamiento de la inhibición, el volante podría ocupar un lugar en el banco de suplentes este jueves. Al mismo tiempo, el club aguarda la llegada del transfer desde México para registrar a Alexis Canelo, quien se sumó para ampliar las variantes ofensivas. Ahora, la dirigencia busca completar el mercado con un defensor: Rodríguez es el elegido y estaría a un paso de llegar para cubrir una de las bajas más sensibles del plantel.