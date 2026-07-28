Quién es Juan Rodríguez, el defensor que podría reforzar a Atlético Tucumán

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán negocia la llegada del defensor Juan Rodríguez, de Talleres, para reemplazar al lesionado Gastón Suso en el actual mercado de pases del fútbol argentino.
- Surgido en River y campeón con Defensa y Justicia, el zaguero de 32 años viene de Talleres, aunque no juega desde septiembre tras operarse del tendón de Aquiles.
- Su incorporación dependerá de la revisión médica. De concretarse, aportará experiencia y juego aéreo a la zaga de Falcioni, que sufrió la baja de uno de sus titulares.
La grave lesión de Gastón Suso obligó a Atlético Tucumán a modificar sus prioridades en el mercado de pases. El zaguero había llegado a comienzos de año, se adueñó rápidamente de un lugar entre los titulares y disputó todo el Apertura, pero la rotura de ligamentos que sufrió frente a River, en la última fecha, dejó un vacío importante en la defensa.
Por eso, mientras Julio César Falcioni comienza a sumar las primeras incorporaciones sobre el cierre del mercado de pases, la dirigencia trabaja para cerrar a un defensor que pueda cubrir esa ausencia. El apuntado es Juan Gabriel Rodríguez, zaguero de Talleres que estaría cerca de convertirse en el tercer refuerzo del “Decano”.
Las conversaciones entre los clubes se encontrarían avanzadas, según indicó el periodista especializado en mercado de pases César Luis Merlo. Todavía quedarían detalles por resolver, por lo que en 25 de Mayo y Chile mantienen la cautela, aunque existe optimismo respecto de que la operación pueda completarse en las próximas horas.
Quién es Juan Rodríguez y en qué posición juega
Rodríguez tiene 32 años, mide 1,88 metros y juega principalmente como segundo marcador central. Es diestro, tiene experiencia en Primera División y se destaca especialmente por su fortaleza en el juego aéreo, una característica que Falcioni pretende recuperar tras la baja de Suso.
Su recorrido comenzó en las divisiones inferiores de River. Permaneció en Núñez hasta 2016, aunque no consiguió debutar oficialmente en Primera. Entonces decidió buscar continuidad en el ascenso y se incorporó a Fénix.
Allí comenzó a construir su carrera profesional. Debutó en 2016 y disputó 49 partidos durante sus dos primeras temporadas. Luego pasó por Almagro y San Martín de San Juan, dos experiencias que le permitieron crecer hasta afianzarse en la máxima categoría.
Su etapa más importante llegó en Defensa y Justicia. Con el conjunto de Florencio Varela formó parte de los planteles que conquistaron la Copa Sudamericana 2020 y la Recopa Sudamericana 2021. Después tuvo un paso por Rosario Central y, en enero de 2023, desembarcó en Talleres.
Su recorrido y el vínculo con Martín Benítez
Con la camiseta del conjunto cordobés disputó 70 partidos oficiales, convirtió seis goles y brindó una asistencia. Sus números reflejan no sólo su regularidad, sino también el aporte que puede ofrecer en el área rival a partir de su altura y su capacidad para imponerse de cabeza.
Rodríguez también tiene un vínculo previo con uno de los integrantes del actual plantel de Atlético. En 2011 disputó el Mundial Sub-17 con la selección argentina y compartió equipo con Martín Benítez. Aquel conjunto avanzó hasta los octavos de final, instancia en la que quedó eliminado por penales frente a Inglaterra.
El principal interrogante alrededor de su posible llegada pasa por el aspecto físico. El defensor no juega desde septiembre del año pasado debido a una lesión en el tendón de Aquiles que posteriormente requirió una intervención quirúrgica.
Según los registros de Transfermarkt, estuvo 110 días inactivo por la operación realizada a comienzos de 2026. Además, durante las últimas temporadas sufrió algunas lesiones musculares, sobrecargas y una molestia en el tobillo. Por eso, en caso de que la negociación termine de cerrarse, los estudios médicos serán determinantes antes de la firma.
Si logra dejar atrás esos problemas y recuperar continuidad, Rodríguez podría convertirse en una pieza importante para Falcioni. Su experiencia, la capacidad de oficiar como segundo marcador central y su presencia física aparecen como condiciones valiosas para una defensa que necesita reemplazar a uno de sus titulares, pese al gran trabajo de Luciano Vallejo en los últimos partidos.
Atlético ya incorporó a Julián Fernández para reforzar la mitad de la cancha. Tras el levantamiento de la inhibición, el volante podría ocupar un lugar en el banco de suplentes este jueves. Al mismo tiempo, el club aguarda la llegada del transfer desde México para registrar a Alexis Canelo, quien se sumó para ampliar las variantes ofensivas. Ahora, la dirigencia busca completar el mercado con un defensor: Rodríguez es el elegido y estaría a un paso de llegar para cubrir una de las bajas más sensibles del plantel.