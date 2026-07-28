Domínguez reemplazó a Pusineri y debutará como DT de Central Córdoba frente a Atlético Tucumán

Resumen para apurados
- Sebastián Domínguez debutará este jueves como DT de Central Córdoba ante Atlético Tucumán, en reemplazo de Lucas Pusineri tras su imprevista salida.
- Tras la renuncia de Pusineri por motivos personales, la dirigencia acordó con Domínguez hasta junio de 2027, luego de su reciente paso por Deportivo Garcilaso.
- El nuevo entrenador busca imprimir una identidad de juego agresiva y protagonista para sumar un colchón de puntos que le dé tranquilidad al club en el torneo.
Sebastián Domínguez tendrá este jueves, desde las 21.15, su estreno oficial como entrenador de Central Córdoba y el primer rival de su ciclo será Atlético Tucumán, por la segunda fecha del Clausura.
El ex defensor reemplazó a Lucas Pusineri, ex técnico del “Decano”, quien dejó el cargo por motivos personales después de haber dirigido toda la pretemporada. La dirigencia santiagueña reaccionó con rapidez y acordó con Domínguez un contrato hasta junio de 2027.
No será la primera vez que enfrente a Atlético desde el banco. En 2024, cuando dirigía a Tigre, consiguió una victoria 2-1 en el Monumental José Fierro. Ahora volverá a cruzarse con el conjunto de 25 de Mayo y Chile, aunque con pocos días de trabajo y en el inicio de una nueva etapa.
Domínguez llegó tras rescindir su vínculo con Deportivo Garcilaso de Perú, club en el que dirigió 15 partidos, con siete triunfos, tres empates y cinco derrotas. Antes también condujo a Vélez, en una experiencia irregular que terminó con una victoria en ocho encuentros.
El entrenador ya fue presentado oficialmente en su nuevo club. “Me gustaría tener un equipo que intente ser protagonista el mayor tiempo posible y que sea agresivo con la pelota”, explicó durante su acera de sus intenciones tácticas.
También destacó el potencial ofensivo del plantel y marcó el objetivo inmediato. “Queremos lograr un colchón de puntos que nos dé tranquilidad”, aseguró.