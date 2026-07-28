Atlético Tucumán: habilitaciones, mercado de pases y el posible equipo ante Central Córdoba

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán levantó la inhibición de la FIFA para habilitar sus refuerzos antes de visitar este jueves a Central Córdoba en Santiago del Estero por el Clausura.
- Tras pagar la deuda, el club gestiona a fondo los pases de Fernández, Galván y Canelo, mientras negocia la salida de Nicolás Laméndola a Newell's.
- Las resoluciones administrativas y la definición del mercado este viernes determinarán las variantes de Julio César Falcioni para armar el equipo definitivo.
Las últimas horas estuvieron cargadas de novedades en Atlético Tucumán. Mientras la comisión directiva intenta completar el plantel antes del cierre del mercado de pases, previsto para este viernes, Julio César Falcioni termina de definir el equipo que visitará este jueves a Central Córdoba, desde las 21.15, en Santiago del Estero.
El entrenador pretende mejorar la producción mostrada en el empate sin goles frente a Independiente Rivadavia y conseguir la primera victoria del Clausura. Sin embargo, la conformación de la delegación dependerá de varios trámites administrativos que el club busca resolver contrarreloj.
Atlético levantó la inhibición de la FIFA
La principal novedad fue el levantamiento de la inhibición que impedía registrar los contratos de Julián Fernández e Ignacio Galván. Ambos futbolistas habían sido convocados para el debut, pero quedaron fuera de la planilla debido a la sanción que pesaba sobre la institución.
Fernández llegó a préstamo desde Palestino de Chile y fue el primer refuerzo del mercado. Galván, en cambio, ya había formado parte del plantel durante el primer semestre, aunque la renovación de su préstamo desde Racing obligaba a inscribir nuevamente su contrato.
Atlético abonó el monto correspondiente, la FIFA retiró la prohibición y ahora la dirigencia confía en completar a tiempo los registros ante la AFA. Si los trámites avanzan como esperan en 25 de Mayo y Chile, ambos podrían quedar disponibles para el encuentro ante el “Ferroviario”.
Qué falta para habilitar a Alexis Canelo
La dirigencia también trabaja para registrar a Alexis Canelo. El delantero tucumano firmó su contrato el lunes, ya se entrenó con el plantel y formó parte de la concentración, pero todavía no se encuentra habilitado oficialmente.
Atlético aguarda la llegada del transfer internacional desde México, donde Canelo tuvo su última experiencia con la camiseta de Puebla. Si el documento llega durante las próximas horas y puede ser cargado en el sistema, el atacante tendría posibilidades de integrar el banco de suplentes en Santiago del Estero.
Su presencia ampliaría las variantes ofensivas de Falcioni, que hasta el momento cuenta con Leandro Díaz como principal referencia de área.
La situación de Laméndola y el posible equipo
Otro de los temas que mantiene en alerta al cuerpo técnico es el futuro de Nicolás Laméndola. Newell’s avanzó para adquirir la ficha del extremo y ambos clubes habrían alcanzado un principio de acuerdo por una transferencia definitiva.
Sin embargo, en las últimas horas habrían aparecido algunas diferencias, lo que habría frenado momentáneamente la negociación. Con el cierre del mercado cada vez más cerca, las próximas horas serán determinantes para definir si el tucumano continúa en Atlético o se marcha al conjunto rosarino.
Mientras la operación permanece abierta, Falcioni deberá resolver si lo mantiene entre los titulares. En caso de hacerlo, podría apostar por una formación similar a la que utilizó durante el cierre del primer semestre.
El posible equipo sería con Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo e Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Leonel Vega, Franco Nicola y Nicolás Laméndola; Leandro Díaz.