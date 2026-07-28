“El amor por el cine mueve los rodajes”: "Toto" Ferro abrió el Festival Tucumán Cine con "El tren fluvial"

Ferro también reconoció que algunas experiencias personales terminaron apareciendo en la historia. El protagonista participa de un casting e intenta abrirse camino en el mundo artístico, una situación que el director relacionó con una etapa de su propia vida. “Uno escribe y dice: ‘Obviamente estoy purgando cosas que ya arrastro conmigo’. Es una manera de ir sanando lo que a uno le va pasando en la vida, lo bueno y lo malo”, expresó.