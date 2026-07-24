Seguridad

Se desató un incendio en un depósito de materiales en una zona de countries de Yerba Buena

En el lugar trabajan los bomberos de Villa Luján, de Lules y de Yerba Buena para impedir que el fuego llegue a los cables de alta tensión.

Se desató un incendio en un depósito de materiales en una zona de countries de Yerba Buena
Hace 1 Min

Un incendio se desató en un depósito ubicado en la calle Mendoza, que conduce al country "Las Yungas", lo que alertó a los vecinos de Yerba Buena. Una extensa columna de humo pudo observarse a la distancia.

Según las primeras informaciones de fuentes policiales, el siniestro se originó en un obrador de una empresa constructora que trabaja en viviendas de los countries. El fuego tomó postes de eucaliptos y la brea que se utiliza para impermeabilizar la madera agravó el siniestro.

No hay viviendas cerca del fuego, pero los bomberos trabajan para impedir que las llamas se propaguen en la zona de los cables de alta tensión. 

En el lugar se hicieron presentes dotaciones de Villa Luján, de Lules y de Yerba Buena. 

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