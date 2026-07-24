Quién es Juan Manuel Reverter, el argentino acusado del femicidio de Agostina Jalabert

Resumen para apurados
- Juan Manuel Reverter fue detenido este jueves en Oregón, Estados Unidos, acusado por el femicidio de la modelo argentina Agostina Jalabert ocurrido en 2023 en México.
- En 2023, Jalabert fue hallada muerta en Playa del Carmen. La investigación reveló que Reverter la asesinó y simuló un suicidio, manteniéndose prófugo durante tres años.
- Tras su arresto mediante alerta roja de Interpol, se iniciará el trámite de extradición a México para ser juzgado, logrando un avance clave en el reclamo de justicia familiar.
Juan Manuel Reverter, el principal sospechoso del femicidio de Agostina Jalabert, fue arrestado este jueves tras tres años de desaparición. El hombre de 38 años era intensamente buscado desde el crimen y este año la Interpol elevó la alerta roja, lo que llevó a un esfuerzo organizado de los organismos internacionales que lo hallaron en una jurisdicción de Estados Unidos.
Luego de una búsqueda iniciada el 18 de febrero de 2023, Juan Manuel Reverter, quien se encontraba prófugo tras el crimen de la exmodelo Agostina Jalabert en Playa del Carmen, fue hallado en el condado de Deschutes, en el estado de Oregon, este jueves a raíz del pedido que inició la Interpol en enero de este 2026 para dar con su paradero.
Un despliegue internacional tras años de búsqueda
El procedimiento realizado alrededor de las 7:30 de la mañana se completó mediante una acción coordinada entre el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, Interpol Washington, el Departamento de Seguridad y la Patrulla Fronteriza del país norteamericano. Reverter era buscado en países como Guatemala, Belice y el propio territorio estadounidense.
Reverter era buscado desde el 18 de febrero de 2023, luego de que se hallara sin vida a Jalabert. En enero de este 2026, la Interpol había colocado una alerta roja por su nombre. “Tres años contados en horas esperando justicia. Llegó el día. Nunca íbamos a dejar de luchar por vos”, publicaron Camila y Candela Jalabert, hermanas de Agostina, en sus redes sociales.
Cómo fue el crimen en Playa del Carmen
La incesante búsqueda comenzó luego de que se estableciera a Reverter como el principal sospechoso de la muerte de Agostina Jalabert, hallada en el baño de un departamento en Playa del Carmen en la madrugada de febrero de 2023. Era en esta vivienda donde la joven de 31 años convivía con Reverter.
La joven nacida en Carmen de Patagones, en el límite entre la provincia de Buenos Aires y la capital de Río Negro, Viedma, había viajado inicialmente con su hermana Candela para continuar con su carrera de modelaje seis meses antes del crimen. Cuando Jalabert se encontraba instalada en la ciudad mexicana, Reverter se trasladó con el fin de “recomponer la relación”.
El giro en la causa judicial
Fue justamente la hermana de la modelo quien la encontró sin vida en la madrugada de aquel día, en un escenario que en un principio había sido investigado por las autoridades como un suicidio. “Candela llegó al edificio a las 6 y el código de acceso al departamento no funcionaba. Se dirigió al guardia del edificio, donde le informaron que durante la noche hubo disturbios en el departamento, donde se había instalado también el novio de Agostina. Le dijeron que se había llamado dos veces a la policía”, contó en una entrevista al medio La Nación el padre de la víctima, Edgardo Jalabert.
La hermana de la modelo, después de aquella conversación en la guardia del edificio, volvió al departamento y golpeó la puerta hasta que el ahora detenido le dio ingreso. “Él le preguntó dónde estaba Agostina, y ella, sorprendida, le dijo que Agostina estaba con él. La perrita la guio hasta la puerta del baño, donde encontraron a Agostina colgada del toallero”, agregó el padre.
Quién es Juan Manuel Rverter, el sospechoso en la causa de femicidio de Jalabert
Reverter nació el 29 de junio de 1988 y tenía domicilios registrados en La Plata y en Viedma. En sus últimos registros laborales figuraba como empleado de dos empresas de servicios tecnológicos. En un principio la investigación apuntaba a un suicidio, sin embargo la Justicia de México cambió la hipótesis a un femicidio y la causa apuntó contra Reverter. El fiscal federal Marcos Escandell, a cargo de forma interina de la sede fiscal descentralizada de Viedma, fue quien lo consideró el principal sospechoso del femicidio.
En enero de 2026, el juez federal de garantías de Viedma, Ezequiel Humberto Andreani, firmó la resolución de la orden de captura internacional para ubicarlo “en el lugar en que se encuentre a los efectos de tramitar su extradición a los Estados Unidos Mexicanos”.
Según concluyeron los investigadores, Reverter comenzó a golpear a Jalabert en la cara y el cuerpo, ejerciendo presión en el cuello, hasta asesinarla. Luego, de acuerdo con la circular de Interpol, tomó un cinturón y lo ató al cuello de la víctima con el objetivo de simular un suicidio. La fiscalía mexicana sostuvo que era el principal sospechoso y que había manipulado la escena para encubrir el homicidio.