Quién es Juan Manuel Reverter, el argentino acusado del femicidio de Agostina Jalabert

El giro en la causa judicial

Fue justamente la hermana de la modelo quien la encontró sin vida en la madrugada de aquel día, en un escenario que en un principio había sido investigado por las autoridades como un suicidio. “Candela llegó al edificio a las 6 y el código de acceso al departamento no funcionaba. Se dirigió al guardia del edificio, donde le informaron que durante la noche hubo disturbios en el departamento, donde se había instalado también el novio de Agostina. Le dijeron que se había llamado dos veces a la policía”, contó en una entrevista al medio La Nación el padre de la víctima, Edgardo Jalabert.