El Gobierno reglamentó el registro de oferentes para las privatizaciones: las claves del nuevo sistema

Resumen para apurados
- El Gobierno argentino oficializó en la Disposición 52/2026 el registro obligatorio de oferentes para subastar activos estatales y dar cumplimiento a la Ley Bases.
- La norma exige inscribirse en el módulo Privatizaciones de la plataforma Contratar y unificar usuarios con Subastar y Comprar para garantizar la trazabilidad.
- El esquema habilitará la venta de AySA entre agosto y septiembre, así como de centrales energéticas, en un plan que proyecta ingresos por USD 2.000 millones.
El Gobierno nacional formalizó el procedimiento de inscripción para personas humanas y jurídicas que busquen participar en las subastas públicas destinadas a la privatización de activos estatales. La medida, oficializada mediante la "Disposición 52/2026" de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), establece el marco operativo para ejecutar las transferencias previstas en la Ley Bases (27.742) y la Ley de Reforma del Estado (23.696).
Unificación de registros y plataformas digitales
Para garantizar la transparencia y celeridad del proceso, el Ejecutivo dispuso que los interesados deberán inscribirse obligatoriamente en el módulo específico de "Privatizaciones" dentro de la plataforma "Contratar". Este registro es una condición "sine qua non" para intervenir en las pujas que se desarrollen en el portal Subastar".
La normativa busca simplificar la burocracia para quienes ya operan con el Estado: aquellos proveedores validados durante 2025 en dicho módulo no necesitarán renovar el trámite. Asimismo, la disposición integra a los actuales concesionarios bajo el régimen de la Ley 17.520, permitiéndoles participar en los nuevos procesos siempre que se ajusten a los marcos legales de reforma vigentes.
Requisitos técnicos para los potenciales compradores
El sistema exige una coordinación estricta entre las distintas plataformas de gestión pública. Para operar de manera efectiva, los participantes deben estar registrados como oferentes en el sistema "Comprar". Sin embargo, la resolución contempla una excepción de validación adicional para quienes ya formen parte del Sistema de Información de Proveedores (Sipro) y posean sus credenciales vigentes en el módulo de privatizaciones.
Un punto clave de la reglamentación es la figura del "Administrador Legitimado". La normativa exige que el usuario designado para esta función sea el mismo en las tres plataformas críticas: Subastara, Compartir y Contratar. Con esta unificación, el Gobierno pretende estandarizar los perfiles de los oferentes y asegurar la trazabilidad de cada una de las ofertas presentadas.
El cronograma de ventas: AySA y energía en el horizonte cercano
Esta reglamentación llega en un momento bisagra para el plan de desestatización de Javier Milei. Entre los procesos más avanzados se destaca el de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que ya tiene fechas definidas: la apertura de sobres con antecedentes técnicos se realizará a fines de agosto, mientras que la etapa de ofertas económicas tendrá lugar durante septiembre.
En paralelo, el Palacio de Hacienda acelera las licitaciones para las centrales termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano. En el sector hidroeléctrico, la agenda ya sumó una convocatoria nacional e internacional para la concesión del Sistema Los Nihuiles en Mendoza, que incluye la venta total del paquete accionario de Hidroelectricidad Mendocina S.A.