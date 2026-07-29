Política

El Gobierno reglamentó el registro de oferentes para las privatizaciones: las claves del nuevo sistema

A través de la Oficina Nacional de Contrataciones, el Ejecutivo definió los requisitos técnicos para los interesados en adquirir empresas públicas.

AySA.
AySA. FOTO TOMADA DE LANACION.COM.AR
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno argentino oficializó en la Disposición 52/2026 el registro obligatorio de oferentes para subastar activos estatales y dar cumplimiento a la Ley Bases.
  • La norma exige inscribirse en el módulo Privatizaciones de la plataforma Contratar y unificar usuarios con Subastar y Comprar para garantizar la trazabilidad.
  • El esquema habilitará la venta de AySA entre agosto y septiembre, así como de centrales energéticas, en un plan que proyecta ingresos por USD 2.000 millones.
Resumen generado con IA

El Gobierno nacional formalizó el procedimiento de inscripción para personas humanas y jurídicas que busquen participar en las subastas públicas destinadas a la privatización de activos estatales. La medida, oficializada mediante la "Disposición 52/2026" de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), establece el marco operativo para ejecutar las transferencias previstas en la Ley Bases (27.742) y la Ley de Reforma del Estado (23.696).

Privatizaciones: Caputo proyectó ingresos por U$S2.000 millones y definió el futuro de Transener y AySA

Privatizaciones: Caputo proyectó ingresos por U$S2.000 millones y definió el futuro de Transener y AySA

Unificación de registros y plataformas digitales

Para garantizar la transparencia y celeridad del proceso, el Ejecutivo dispuso que los interesados deberán inscribirse obligatoriamente en el módulo específico de "Privatizaciones" dentro de la plataforma "Contratar". Este registro es una condición "sine qua non" para intervenir en las pujas que se desarrollen en el portal Subastar".

El gobierno de Milei anunció la privatización de AySA y confirmó los cambios en la Sigen

El gobierno de Milei anunció la privatización de AySA y confirmó los cambios en la Sigen

La normativa busca simplificar la burocracia para quienes ya operan con el Estado: aquellos proveedores validados durante 2025 en dicho módulo no necesitarán renovar el trámite. Asimismo, la disposición integra a los actuales concesionarios bajo el régimen de la Ley 17.520, permitiéndoles participar en los nuevos procesos siempre que se ajusten a los marcos legales de reforma vigentes.

El gobierno de Milei informó que ha detectado "gastos innecesarios" en AYSA

El gobierno de Milei informó que ha detectado gastos innecesarios en AYSA

Requisitos técnicos para los potenciales compradores

El sistema exige una coordinación estricta entre las distintas plataformas de gestión pública. Para operar de manera efectiva, los participantes deben estar registrados como oferentes en el sistema "Comprar". Sin embargo, la resolución contempla una excepción de validación adicional para quienes ya formen parte del Sistema de Información de Proveedores (Sipro) y posean sus credenciales vigentes en el módulo de privatizaciones.

Un punto clave de la reglamentación es la figura del "Administrador Legitimado". La normativa exige que el usuario designado para esta función sea el mismo en las tres plataformas críticas: Subastara, Compartir y Contratar. Con esta unificación, el Gobierno pretende estandarizar los perfiles de los oferentes y asegurar la trazabilidad de cada una de las ofertas presentadas.

El cronograma de ventas: AySA y energía en el horizonte cercano

Esta reglamentación llega en un momento bisagra para el plan de desestatización de Javier Milei. Entre los procesos más avanzados se destaca el de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que ya tiene fechas definidas: la apertura de sobres con antecedentes técnicos se realizará a fines de agosto, mientras que la etapa de ofertas económicas tendrá lugar durante septiembre.

En paralelo, el Palacio de Hacienda acelera las licitaciones para las centrales termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano. En el sector hidroeléctrico, la agenda ya sumó una convocatoria nacional e internacional para la concesión del Sistema Los Nihuiles en Mendoza, que incluye la venta total del paquete accionario de Hidroelectricidad Mendocina S.A. 

Temas Javier Milei Buenos AiresGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Privatizaciones: Caputo proyectó ingresos por U$S2.000 millones y definió el futuro de Transener y AySA

Privatizaciones: Caputo proyectó ingresos por U$S2.000 millones y definió el futuro de Transener y AySA

El gobierno de Milei anunció la privatización de AySA y confirmó los cambios en la Sigen

El gobierno de Milei anunció la privatización de AySA y confirmó los cambios en la Sigen

El gobierno de Milei informó que ha detectado gastos innecesarios en AYSA

El gobierno de Milei informó que ha detectado "gastos innecesarios" en AYSA

Marcharon en Tucumán por la caída del Volver al Trabajo: La situación es terrible

Marcharon en Tucumán por la caída del "Volver al Trabajo": "La situación es terrible"

Nazur defendió la inversión de la Provincia en la obra pública y ratificó que Tucumán no asumirá las rutas nacionales

Nazur defendió la inversión de la Provincia en la obra pública y ratificó que Tucumán no asumirá las rutas nacionales

Lo más popular
Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes
1

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes

Tras la explosión en Monteagudo 120, investigan si todo estaba en regla en el edificio
2

Tras la explosión en Monteagudo 120, investigan si todo estaba en regla en el edificio

Murió el hombre que estaba internado por la explosión del edificio de Monteagudo al 100
3

Murió el hombre que estaba internado por la explosión del edificio de Monteagudo al 100

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj
4

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

Venta libre de 10 medicamentos: “Que se liberen no significa que no tengan contraindicaciones”
5

Venta libre de 10 medicamentos: “Que se liberen no significa que no tengan contraindicaciones”

Ranking notas premium
Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas
1

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes
2

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa
3

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa

Proponen refuncionalizar el complejo deportivo Nicolás Avellaneda: qué actividades se podrían hacer
4

Proponen refuncionalizar el complejo deportivo Nicolás Avellaneda: qué actividades se podrían hacer

Elecciones el 9M: el tablero de certezas de Jaldo, el misterio de Chahla y el apuro opositor
5

Elecciones el 9M: el tablero de certezas de Jaldo, el misterio de Chahla y el apuro opositor

Más Noticias
Tras la explosión en Monteagudo 120, investigan si todo estaba en regla en el edificio

Tras la explosión en Monteagudo 120, investigan si todo estaba en regla en el edificio

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes

Murió el hombre que estaba internado por la explosión del edificio de Monteagudo al 100

Murió el hombre que estaba internado por la explosión del edificio de Monteagudo al 100

Venta libre de 10 medicamentos: “Que se liberen no significa que no tengan contraindicaciones”

Venta libre de 10 medicamentos: “Que se liberen no significa que no tengan contraindicaciones”

UNT: los decanos esperan al 15 de agosto para avanzar con la elección de rector

UNT: los decanos esperan al 15 de agosto para avanzar con la elección de rector

Tensión con Brasil: Argentina baja el tono pero el conflicto no cesa

Tensión con Brasil: Argentina baja el tono pero el conflicto no cesa

Jueces federales: la Nación mantiene demorados pliegos clave para Tucumán

Jueces federales: la Nación mantiene demorados pliegos clave para Tucumán

Elecciones el 9 de mayo en Tucumán: voces a favor y en contra en el arco político

Elecciones el 9 de mayo en Tucumán: voces a favor y en contra en el arco político

Comentarios