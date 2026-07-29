El Gobierno reglamentó el registro de oferentes para las privatizaciones: las claves del nuevo sistema

El cronograma de ventas: AySA y energía en el horizonte cercano

Esta reglamentación llega en un momento bisagra para el plan de desestatización de Javier Milei. Entre los procesos más avanzados se destaca el de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que ya tiene fechas definidas: la apertura de sobres con antecedentes técnicos se realizará a fines de agosto, mientras que la etapa de ofertas económicas tendrá lugar durante septiembre.