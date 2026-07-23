Nazur defendió la inversión de la Provincia en la obra pública y ratificó que Tucumán no asumirá las rutas nacionales
Resumen para apurados
- El ministro Marcelo Nazur ratificó hoy en Tucumán la marcha de 70 obras locales y rechazó asumir rutas nacionales ante el corte del financiamiento federal.
- Pese a la suspensión de la obra pública nacional, la provincia sostiene proyectos viales, escolares y la remodelación público-privada de la Terminal por USD 11 millones.
- El plan busca sostener la economía local y mejorar la conectividad productiva, aunque exige que la Nación mantenga sus 600 kilómetros de rutas en territorio tucumano.
Pese a la paralización de la obra pública nacional, Tucumán mantiene en marcha más de 70 obras con financiamiento provincial. Así lo aseguró el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, quien destacó el esfuerzo del Gobierno provincial para sostener la inversión en infraestructura en distintos puntos de la provincia.
Ante la prensa, el funcionario destacó que la continuidad de las obras tiene un impacto directo tanto en la economía como en la calidad de vida de la población. "Cuando la obra pública avanza, también mejora el ánimo de los empresarios, de la sociedad y, sobre todo, la calidad de vida de los tucumanos", expresó.
En ese sentido, reconoció las dificultades que atraviesa el sector de la construcción debido a la suspensión de la financiación nacional, pero remarcó que la administración del gobernador Osvaldo Jaldo decidió mantener el ritmo de ejecución de proyectos estratégicos.
"No hay obra pública a nivel nacional, eso es de público conocimiento, pero Tucumán sigue avanzando. Tenemos más de 70 obras distribuidas en toda la provincia, vinculadas a infraestructura eléctrica, agua, viviendas y obras viales", sostuvo.
Recuperación de rutas provinciales
Uno de los ejes centrales de la gestión, según explicó Nazur, es el plan de recuperación de la infraestructura vial. El ministro señaló que ya se recuperaron más de 170 kilómetros de rutas provinciales, además de avanzar sobre la red terciaria que conecta las zonas productivas del interior.
"Estamos trabajando de manera articulada con el Ministerio del Interior para mantener esa extensa red de caminos rurales, fundamentales para sacar la producción de los campos hacia los distintos mercados del país y del mundo", indicó.
Consultado sobre la posibilidad de que la Nación transfiera a las provincias la responsabilidad del mantenimiento de las rutas nacionales, Nazur fue categórico y respaldó la postura fijada por el gobernador.
"Cada jurisdicción debe hacerse cargo de las rutas que le corresponden. La Nación tiene que mantener y ejecutar las obras en sus más de 600 kilómetros de rutas dentro de Tucumán, del mismo modo que nosotros lo hacemos con nuestra red provincial, que supera los 1.000 kilómetros", afirmó.
No obstante, aclaró que la Provincia colabora actualmente con Vialidad Nacional mediante la provisión de mezcla asfáltica para tareas de bacheo, desmalezado y mantenimiento preventivo, aunque descartó asumir formalmente esas responsabilidades.
Avances en la Terminal de Ómnibus
Nazur también brindó detalles sobre las obras de remodelación de la Terminal de Ómnibus de San Miguel de Tucumán, un proyecto concesionado por 20 años con una inversión privada superior a 11 millones de dólares.
El ministro explicó que ya comenzaron las tareas más importantes, con demoliciones en sectores del estacionamiento y la ejecución de nuevas dependencias, entre ellas un destacamento policial y un puesto sanitario.
"Es un claro ejemplo de que la articulación entre el sector público y el privado funciona. Las obras beneficiarán al turismo y a todos los tucumanos que utilizan diariamente la terminal", afirmó.
Asimismo, llevó tranquilidad a los usuarios al remarcar que el edificio continuará funcionando normalmente mientras se desarrollan los trabajos.
"La obra está planificada por etapas y se ejecutará durante aproximadamente 40 meses para garantizar que la terminal pueda seguir operando al ciento por ciento", explicó.
Mantenimiento de escuelas durante el receso
De cara al regreso de las clases tras las vacaciones de invierno, Nazur informó que el Ministerio de Obras Públicas aprovechó el receso para ejecutar tareas de mantenimiento en establecimientos educativos de toda la provincia.
Precisó que las intervenciones incluyen refacciones en núcleos sanitarios, cambios de pisos, reparación de cielorrasos y obras de recambio de cubiertas en más de 20 escuelas del interior.
"Se planificaron trabajos que solo pueden realizarse cuando los alumnos no están en las escuelas. Estamos avanzando en mejoras edilicias para que los estudiantes regresen a edificios en mejores condiciones", concluyó.