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Privatizaciones: Caputo proyectó ingresos por U$S2.000 millones y definió el futuro de Transener y AySA

"Estamos por encima del escenario mega optimista en acumulación de reservas", afirmó el ministro.

El ministro de Economía nacional, Luis Caputo. El ministro de Economía nacional, Luis Caputo. FOTO TOMADA DE X.COM/LUISCAPUTOAR
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Luis Caputo anunció en Expo EFI que el Gobierno busca recaudar U$S2.000 millones mediante privatizaciones y concesiones de empresas estatales antes de fin de año para el superávit.
  • El plan incluye a Transener, AySA e Intercargo. Los fondos de concesiones como Belgrano Cargas irán a infraestructura, mientras se registra un éxito en la acumulación de reservas.
  • El Gobierno proyecta que estas medidas, junto al impacto del RIGI, consolidarán el orden macroeconómico y atraerán inversiones masivas en los sectores de minería y energía.
Resumen generado con IA

En el marco de Expo EFI, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó el rumbo del programa de reformas estatales y anunció que el Gobierno busca concretar una serie de privatizaciones y concesiones antes de fin de año. El objetivo es recaudar aproximadamente U$S2.000 millones, al reforzar el superávit fiscal y el orden macroeconómico.

El mapa de las desinversiones estatales

- Energía: el proceso más avanzado es el de "Citelec (Transener)", donde el consorcio Genneia-Edison Transmisión lidera la licitación con una oferta de U$S356 millones. También se incluyen las centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín, junto con las concesiones de represas hidroeléctricas.

- Transporte y Logística: se oficializó la venta del 100% de "Intercargo" y la concesión del "Belgrano Cargas". En este último caso, el Decreto 282/2026 establece que los fondos obtenidos se destinarán por fideicomiso a obras de infraestructura ferroviaria.

- Servicios e Industria: se aprobó el modelo de contrato para la concesión de "AySA", marcando un hito en la privatización del servicio de agua. La lista se completa con el astillero "Tandanor" y la "Casa de la Moneda".

Caputo también destacó el impacto del RIGI, con proyectos por U$S 95.000 millones ya registrados y otros U$S 40.000 millones por ingresar en el sector de "upstream". "Estamos por encima del escenario mega optimista en acumulación de reservas", afirmó el ministro, al vincular este éxito a las inversiones en minería y energía.

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