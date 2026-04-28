Privatizaciones: Caputo proyectó ingresos por U$S2.000 millones y definió el futuro de Transener y AySA

En el marco de Expo EFI, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó el rumbo del programa de reformas estatales y anunció que el Gobierno busca concretar una serie de privatizaciones y concesiones antes de fin de año. El objetivo es recaudar aproximadamente U$S2.000 millones, al reforzar el superávit fiscal y el orden macroeconómico.