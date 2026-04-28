Privatizaciones: Caputo proyectó ingresos por U$S2.000 millones y definió el futuro de Transener y AySA

Resumen para apurados
- Luis Caputo anunció en Expo EFI que el Gobierno busca recaudar U$S2.000 millones mediante privatizaciones y concesiones de empresas estatales antes de fin de año para el superávit.
- El plan incluye a Transener, AySA e Intercargo. Los fondos de concesiones como Belgrano Cargas irán a infraestructura, mientras se registra un éxito en la acumulación de reservas.
- El Gobierno proyecta que estas medidas, junto al impacto del RIGI, consolidarán el orden macroeconómico y atraerán inversiones masivas en los sectores de minería y energía.
En el marco de Expo EFI, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó el rumbo del programa de reformas estatales y anunció que el Gobierno busca concretar una serie de privatizaciones y concesiones antes de fin de año. El objetivo es recaudar aproximadamente U$S2.000 millones, al reforzar el superávit fiscal y el orden macroeconómico.
El mapa de las desinversiones estatales
- Energía: el proceso más avanzado es el de "Citelec (Transener)", donde el consorcio Genneia-Edison Transmisión lidera la licitación con una oferta de U$S356 millones. También se incluyen las centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín, junto con las concesiones de represas hidroeléctricas.
- Transporte y Logística: se oficializó la venta del 100% de "Intercargo" y la concesión del "Belgrano Cargas". En este último caso, el Decreto 282/2026 establece que los fondos obtenidos se destinarán por fideicomiso a obras de infraestructura ferroviaria.
- Servicios e Industria: se aprobó el modelo de contrato para la concesión de "AySA", marcando un hito en la privatización del servicio de agua. La lista se completa con el astillero "Tandanor" y la "Casa de la Moneda".
Caputo también destacó el impacto del RIGI, con proyectos por U$S 95.000 millones ya registrados y otros U$S 40.000 millones por ingresar en el sector de "upstream". "Estamos por encima del escenario mega optimista en acumulación de reservas", afirmó el ministro, al vincular este éxito a las inversiones en minería y energía.