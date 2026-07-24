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"Sos una negadora": el fuerte cruce entre Moria Casán y María Fernanda Callejón por Wanda Nara

El lanzamiento del curso online de la conductora de Telefe desató un intenso debate en La mañana con Moria. Callejón salió a defender a la empresaria, cuestionó las críticas de Baby Etchecopar y terminó protagonizando un fuerte enfrentamiento con "La One".

ESCÁNDALO EN VIVO. Fuerte cruce entre Moria Casán y María Fernanda Callejón por Wanda Nara.
ESCÁNDALO EN VIVO. Fuerte cruce entre Moria Casán y María Fernanda Callejón por Wanda Nara.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Moria Casán y Fernanda Callejón protagonizaron hoy un tenso cruce en "La mañana con Moria" al debatir sobre el polémico curso online lanzado por Wanda Nara.
  • Callejón defendió a Wanda y vinculó el temario del curso con su historia personal, mientras que Casán la acusó de mezclar sus conflictos y ser una "negadora social".
  • La controversia por la capacitación de Wanda Nara promete continuar dividiendo opiniones en la televisión y reavivando debates sobre la violencia de género.
Resumen generado con IA

El lanzamiento del curso online de Wanda Nara sigue generando repercusiones. Moria Casán y María Fernanda Callejón protagonizaron un fuerte debate sobre la figura de la mediática y el contenido de la capacitación.

Callejón fue la única integrante del panel que salió a respaldar públicamente a Wanda luego de que Baby Etchecopar la calificara de "grasa". Sin ocultar su malestar, la actriz sostuvo: "A mí me indigna cuando se habla así de una mujer, es lo único que voy a decir. Wanda, te banco. Muchas mujeres muestran carteras. Entonces, el tema es con Wanda. Aparte insulta a toda la familia. La palabra grasa atrasa un montón".

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La defensa de Fernanda Callejón a Wanda Nara

La actriz profundizó su postura y cuestionó que las críticas recaigan principalmente sobre las madres cuando existen conflictos familiares. "No minimicen a Wanda. Evidentemente acá hay dos progenitores que no pueden co-parentar, si lo sabré yo (...) Los derechos de la madre no se tocan, él es un deudor alimentario. ¿Por qué siempre pegándole a la madre?", expresó.

Además, deslizó una hipótesis sobre el momento elegido para presentar el curso: "Lo del curso fue un poco para tapar este quilombo, creo yo".

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Por su parte, Moria intentó llevar el debate hacia otro terreno, aunque dejó clara su visión del caso. "Está enojada la Callejón. No tenés que lamentar nada, es tu opinión. Asombra este hecho tan confuso del robo en Italia. Acá no se le pega solamente a la mamá, se le pega a todo el mundo. Es una cosa que genera controversia, es raro", afirmó.

El momento en que Moria Casán y Fernanda Callejón chocaron en vivo

La discusión subió de tono cuando analizaron el contenido del curso de Wanda Nara, especialmente el módulo dedicado a las "cinco violencias" que se sufren al separarse de "un psicópata narcisista". En ese contexto, Gustavo Méndez discutió con Callejón por sus comentarios sobre la asistencia estatal a las víctimas y la actriz respondió con evidente emoción.

"No quiero ser autorreferencial, pero salto porque lo vivo a diario, lo he vivido y me ha costado un montón. Me tocás una fibra", manifestó.

Fue entonces cuando Moria intervino con una frase que elevó aún más la tensión: "Escuchame Fernanda, ya sabemos que si te nombran la palabra 'psicópata narcisista' enloqueces. Metes tus problemas".

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Ante la respuesta de Callejón, que negó mezclar su historia personal con el debate, la conductora insistió: "¿Cómo que no los metés? Sos una negadora social, nena. Acá opinamos. Yo soy una feminista de la primera época, que vos todavía no habías nacido".

La actriz rechazó esa definición y retrucó: "Perdoname, pero no. Yo no soy ninguna negadora social. ¿Y qué tiene? Tengo 60 años ya, Moria. Cada uno tiene su mirada y es respetable (...) ¿Qué tiene de malo que me detone el término 'psicópata narcisista'? Es lo que dice mi causa y por eso me toca una fibra".

Moria dio por terminada la discusión con una última frase: "No estábamos hablando de tu causa, estábamos hablando de lo de Wanda, pero okey, te toca todo".

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