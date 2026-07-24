"Sos una negadora": el fuerte cruce entre Moria Casán y María Fernanda Callejón por Wanda Nara

Callejón fue la única integrante del panel que salió a respaldar públicamente a Wanda luego de que Baby Etchecopar la calificara de "grasa". Sin ocultar su malestar, la actriz sostuvo: "A mí me indigna cuando se habla así de una mujer, es lo único que voy a decir. Wanda, te banco. Muchas mujeres muestran carteras. Entonces, el tema es con Wanda. Aparte insulta a toda la familia. La palabra grasa atrasa un montón".