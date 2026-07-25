Wanda Nara lanzó su propia academia on line: cuánto cuesta el curso y qué enseña

Resumen para apurados
- Wanda Nara lanzó su academia virtual dirigida a mujeres, diseñada para enseñar desarrollo de marca personal e independencia económica a partir de sus propias experiencias.
- La capacitación cuesta 100.000 pesos en Argentina y 67 dólares en el exterior. Consta de 10 módulos con audios, ejercicios prácticos, evaluación y acceso de por vida.
- Con este proyecto, la conductora amplía su faceta empresarial e ingresa al mercado de la educación digital, un segmento en pleno crecimiento entre celebridades e influencers.
Wanda Nara sumó un nuevo proyecto a su faceta empresarial. La conductora y empresaria anunció el lanzamiento de una academia virtual en la que busca compartir las herramientas que, según explicó, le permitieron construir su marca personal y desarrollar distintos emprendimientos.
La propuesta está orientada principalmente a mujeres interesadas en fortalecer su independencia económica, crear un negocio propio o potenciar un proyecto ya existente. El contenido se ofrece en formato online y puede realizarse al ritmo de cada participante.
Qué incluye el curso de Wanda Nara
A través de sus redes sociales, Wanda explicó que se trata de un proyecto que venía preparando desde hace tiempo y que surgió a partir de los pedidos de sus seguidoras.
Según contó, el objetivo es transmitir tanto los aprendizajes obtenidos en sus éxitos como las experiencias derivadas de los errores que enfrentó durante su carrera.
La plataforma presenta la capacitación como un recorrido pensado para ayudar a desarrollar una marca personal y transformar el propio nombre en un activo profesional.
El programa está compuesto por 10 módulos narrados por la propia Wanda Nara, además de ejercicios prácticos, material descargable, una comunidad privada de alumnas y acceso permanente a los contenidos.
La propuesta también incorpora audios personales grabados por la empresaria, hojas de trabajo para aplicar cada lección y una evaluación final. Quienes completen el curso recibirán un diploma digital.
Cómo está organizado el contenido
La capacitación se divide en tres grandes bloques temáticos.
El primero está dedicado al desarrollo personal y aborda aspectos vinculados con la confianza, la toma de decisiones y la capacidad de convertir las dificultades en oportunidades.
La segunda etapa se enfoca en la construcción de una marca personal, el desarrollo de proyectos propios y la generación de ingresos a partir de la identidad profesional.
Por último, el curso propone herramientas relacionadas con el crecimiento, el liderazgo y la planificación de nuevos objetivos, además de contenidos complementarios sobre redes sociales, estrategias de venta y manejo de las críticas en el entorno digital.
Cuánto cuesta el curso de Wanda Nara
La academia ya se encuentra disponible para inscripción. El valor de la capacitación es de 100.000 pesos para quienes la adquieran desde Argentina. En tanto, para los usuarios del exterior el precio fue fijado en 67 dólares, en ambos casos mediante un único pago.
De acuerdo con la información publicada en la plataforma, el acceso al material es de por vida, lo que permite que cada alumna complete los módulos según sus propios tiempos.
Con este lanzamiento, Wanda Nara amplía su actividad como empresaria y apuesta por el mercado de la formación digital, un segmento que en los últimos años ganó protagonismo entre figuras públicas e influencers que buscan compartir sus experiencias profesionales con sus seguidores.