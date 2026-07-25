Anamá Ferreira cuestionó el curso de Wanda Nara y lanzó una fuerte advertencia

Resumen para apurados
- Anamá Ferreira criticó hoy en un programa argentino el nuevo curso de Wanda Nara por considerar que engaña a la gente y genera falsas expectativas económicas.
- Ferreira, con 30 años dirigiendo su escuela de modelaje, cuestionó las enseñanzas de Nara y la comparó con su formación real de figuras como María Becerra.
- La advertencia reabre el debate ético sobre los cursos ofrecidos por mediáticos y el impacto del consumo de contenidos engañosos en la formación personal.
El lanzamiento de "Academia Wanda", el nuevo curso online de Wanda Nara destinado a quienes buscan crecer en el plano personal y profesional, generó repercusiones en el mundo del espectáculo. Una de las voces más críticas fue la de Anamá Ferreira, quien cuestionó la propuesta de la empresaria.
La modelo y empresaria brasileña, que conduce una escuela de modelaje desde hace más de tres décadas en Argentina, expresó sus reparos durante una entrevista con Marina Calabró en El Observador.
“Ella tiene que tener mucho cuidado de no engañar a la gente. Le dan un diploma, un cuaderno y les dicen que van escuchar los audios de Wanda dando tips”, afirmó y sostuvo que el contexto económico obliga a ser especialmente cuidadosos con las promesas que se realizan en este tipo de propuestas.
Y agregó: “Hay que tener cuidado con la gente porque la gente anda corta de plata, va a pagar un curso pensando que va a conseguir un jugador de fútbol o alguien, porque ¿qué les vas a decir? ¿Qué tenés que conseguir?”.
En ese sentido, también hizo referencia a la historia pública de Wanda Nara: “Porque acá nosotros conocemos a Wanda, sabemos cómo fue todo”, expresó, aludiendo a los inicios mediáticos de la empresaria tras el escándalo de los paparazzis en la casa de Diego Maradona y a sus posteriores matrimonios con Maxi López y Mauro Icardi.
¿Qué va a enseñar Wanda?
Durante la entrevista, Ferreira consideró que antes de ofrecer un curso sobre imagen y redes sociales, Wanda podría haber impulsado una propuesta orientada específicamente a emprendedoras. “Las chicas piensan que van a tener las carteras y las joyas. ¿Qué va a enseñar Wanda? ¿A seducir?”, cuestionó.
Luego comparó el funcionamiento de su propia escuela con la iniciativa de la mediática y remarcó que nunca promete resultados garantizados. “No las engaño, les digo que sigan estudiando y que este curso es para mejorar, para sentirse mejor, sentirse más seguras”, explicó.
Para cerrar su reflexión, Anamá Ferreira recordó el paso de María Becerra por su escuela de modelaje cuando la artista tenía apenas 12 años. “María Becerra vino a estudiar conmigo en Quilmes, tenía 12 años. Entonces, yo le pregunto: ‘¿Qué querés hacer?’ y me dijo ‘Yo vengo porque me encantaría ser cantante’. Y le dije ‘Yo te puedo ayudar a arreglarte y maquillarte, y si tenés suerte, algún día llenás un River’”, concluyó.