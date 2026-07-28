La Unión Europea reabre su mercado a la carne aviar argentina desde el 17 de agosto

"El trabajo conjunto entre el Senasa, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Cancillería y la cadena avícola, junto con las misiones oficiales llevadas adelante en los últimos meses a la Unión Europea, pone de manifiesto el reconocimiento al sistema sanitario argentino, que logró controlar y erradicar los brotes de la enfermedad para restablecer el estatus zoosanitario y así obtener la reapertura de este importante destino comercial", indicó Agricultura en un comunicado.