La Unión Europea reabre su mercado a la carne aviar argentina desde el 17 de agosto

Resumen para apurados
- La Unión Europea autorizó la reapertura de su mercado para la carne aviar fresca de Argentina desde el 17 de agosto, tras recuperar el estatus libre de gripe aviar.
- El logro responde al trabajo conjunto del Senasa, Cancillería y el sector privado, que erradicó los brotes e impulsó exportaciones por más de 14 millones de dólares.
- El aval europeo fortalece la confianza internacional en los productos argentinos y permitirá aprovechar la cuota preferencial del acuerdo entre el Mercosur y la UE.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que se logró la reapertura del mercado de la Unión Europea para la exportación de carne fresca aviar, de acuerdo al Reglamento de Ejecución (UE) 2026-1813 publicado en el día de la fecha en el Diario Oficial de la UE.
De esta manera, el bloque europeo confirma que Argentina podrá volver a exportar carne aviar y productos aviares frescos a partir del 17 de agosto 2026, al haber recuperado su estatus de país libre de influenza aviar altamente patógena (IAAP) en cumplimiento con las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).
"El trabajo conjunto entre el Senasa, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Cancillería y la cadena avícola, junto con las misiones oficiales llevadas adelante en los últimos meses a la Unión Europea, pone de manifiesto el reconocimiento al sistema sanitario argentino, que logró controlar y erradicar los brotes de la enfermedad para restablecer el estatus zoosanitario y así obtener la reapertura de este importante destino comercial", indicó Agricultura en un comunicado.
La Unión Europea constituye un mercado estratégico para las exportaciones avícolas argentinas, por sus elevados estándares sanitarios y de inocuidad. Su habilitación fortalece el posicionamiento de la producción nacional y contribuye a generar confianza para el acceso y la consolidación de otros mercados internacionales. Entre los principales destinos dentro del bloque, se destacan Países Bajos, España y Alemania.
La medida adquiere especial relevancia en el contexto de la entrada en vigencia del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, ya que permitirá que la Argentina aproveche plenamente la cuota preferencial para carne aviar contemplada en dicho instrumento.
En 2025, las exportaciones de carne aviar a la UE alcanzaron un valor de más de U$S14 millones, un 32 % superior respecto de 2024. Esto incluye carne sin trocear, trozos y despojos comestibles congelados.