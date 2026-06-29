Milei suspende su viaje a la cumbre del Mercosur para enfocarse en la reorganización de su gobierno

Resumen para apurados
- El presidente Milei suspendió su viaje a la cumbre del Mercosur en Paraguay para quedarse en el país y organizar la asunción de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete.
- La medida surge tras la renuncia de Manuel Adorni. El canciller Pablo Quirno representará al país en la cumbre, mientras Milei define el recambio ministerial en Olivos.
- La designación de Santilli, cuarto jefe de Gabinete libertario, busca consolidar alianzas con sectores dialoguistas del Congreso para avanzar con las reformas legislativas.
Javier Milei suspendió el viaje que tenía previsto a Paraguay para participar de la cumbre del Mercosur y permanecerá en la Argentina para concentrarse en la reorganización del gobierno libertario tras la salida de Manuel Adorni.
En representación del país asistirá el canciller Pablo Quirno, mientras el mandatario encabezará los preparativos para la jura de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete nacional.
La decisión fue adoptada luego de un fin de semana marcado por cambios en el gabinete nacional. El sábado se oficializó la renuncia de Manuel Adorni y, un día después, Milei anunció que Diego Santilli ocupará la Jefatura de Gabinete, luego de mantener una reunión con el dirigente en la Quinta de Olivos junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
En la Casa Rosada señalaron que el mandatario "permanecerá en el país abocado a trabajar, junto con el nuevo jefe de Gabinete y los ministros, en temas de gestión y en la preparación del acto de jura de Santilli", previsto para la tarde del martes, consignó el diario "Ámbito".
De esta manera, Milei no asistirá al encuentro del bloque regional que se realizará en Paraguay, en un contexto atravesado por tensiones diplomáticas con Brasil y Venezuela y con una agenda marcada por diferencias políticas entre los gobiernos de la región.
Bolsonaro, en Olivos
Por estas horas también se encuentra en la Argentina Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y uno de los principales referentes opositores al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. El dirigente fue recibido por Milei en la residencia de Olivos.
La reunión se realizó horas antes de que ambos participaran de las actividades de cierre del foro internacional organizado por la Israel Allies Foundation, que reúne a legisladores, diplomáticos y dirigentes políticos con el objetivo de fortalecer los vínculos entre América Latina e Israel.
El encuentro volvió a poner de manifiesto la sintonía política entre Milei y la familia Bolsonaro. Desde el inicio de su gestión, Milei mantuvo una relación cercana con el exmandatario brasileño y con los principales dirigentes de su espacio político, en línea con su estrategia de fortalecer vínculos con fuerzas de derecha de la región.
La cumbre de presidentes
La cumbre del Mercosur estará marcada por el traspaso de la presidencia pro témpore a Uruguay. La agenda incluirá la implementación del acuerdo con la Unión Europea, la posibilidad de avanzar en una mayor apertura comercial con Asia y el eventual ingreso de nuevos países al bloque.
En el encuentro, que comenzará con la reunión de cancilleres y continuará el martes con la participación de los jefes de Estado, uno de los principales temas será la distribución de las cuotas previstas en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, cuyas negociaciones avanzan tras las diferencias surgidas en el inicio de las conversaciones.
Mientras tanto, Milei permanecerá en Buenos Aires para atender la agenda interna e intentar reordenar el Gobierno tras la salida de Adorni. Este martes, Diego Santilli asumirá la Jefatura de Gabinete a las 17.30 y se convertirá en el cuarto dirigente en ocupar ese cargo durante la gestión libertaria.
Nicolás Posse, Guillermo Francos y Manuel Adorni fueron sus antecesores. Con la designación de Santilli, el Presidente busca fortalecer el vínculo con sus aliados políticos y con los sectores dialoguistas del Congreso nacional, de los que depende para avanzar con su agenda legislativa.