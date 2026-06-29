Milei suspende su viaje a la cumbre del Mercosur para enfocarse en la reorganización de su gobierno

La decisión fue adoptada luego de un fin de semana marcado por cambios en el gabinete nacional. El sábado se oficializó la renuncia de Manuel Adorni y, un día después, Milei anunció que Diego Santilli ocupará la Jefatura de Gabinete, luego de mantener una reunión con el dirigente en la Quinta de Olivos junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.