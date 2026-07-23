EEUU reactiva la guerra comercial y aplicará nuevos aranceles: Argentina, entre los países alcanzados
La administración de Donald Trump pondrá en marcha un nuevo esquema de gravámenes para productos importados desde 60 países. Argentina pagará una tarifa del 10%, mientras que otras economías enfrentarán tasas de hasta el 12,5%.
Resumen para apurados
- La administración Trump aplicará desde este viernes aranceles del 10% al 12,5% a 60 países, como Argentina, al acusarlos de no frenar el trabajo forzado.
- La medida sustituye el esquema provisorio previo mediante la Sección 301 de la Ley de Comercio, eximiendo a bienes bajo el USMCA y productos como petróleo o fertilizantes.
- Los costos serán abonados por importadores estadounidenses y se trasladarán a consumidores, buscando presionar a otros gobiernos a endurecer sus normativas laborales.
La administración de Donald Trump reactivó la guerra comercial y anunció que comenzará a aplicar desde este viernes un nuevo esquema de aranceles a productos importados provenientes de 60 países, con tasas que partirán del 10% y podrán llegar hasta el 12,5%.
La decisión reemplaza el régimen temporal de gravámenes que había sido implementado a comienzos de este año y alcanza a economías que concentran cerca del 99,4% de las importaciones estadounidenses.
La medida fue anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y se basa en investigaciones sobre la falta de aplicación efectiva de prohibiciones contra bienes fabricados mediante trabajo forzoso.
“El 2 de junio de 2026, el Representante Comercial de Estados Unidos determinó (...) que los actos, políticas y prácticas de las 60 economías investigadas relacionados con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzado no son razonables”, señaló el comunicado de la oficina comercial.
Argentina, entre los países que pagarán el arancel del 10%
La USTR determinó que la tarifa del 10% se aplicará a los países que cuentan con una prohibición contra la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso, que asumieron compromisos para implementar esos controles a través de acuerdos comerciales o que poseen sistemas parciales destinados a impedir el ingreso de determinados productos vinculados con esa práctica.
Dentro de ese grupo figuran Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Reino Unido.
En el caso de algunos productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza, la tarifa oscilará entre el 10% y el 12,5%, descontando los aranceles ya existentes bajo las reglas de nación más favorecida. Otros países investigados afrontarán directamente el nivel máximo del 12,5%.
China, en tanto, quedó excluida de este nuevo esquema porque mantiene un régimen comercial separado con Estados Unidos, con aranceles específicos para sus productos.
El nuevo esquema reemplaza los aranceles temporales
La nueva política sustituye a los aranceles generales del 10% que la Casa Blanca había impuesto de manera provisoria mientras buscaba una alternativa luego de un fallo de la Corte Suprema que limitó la capacidad del Poder Ejecutivo para establecer determinados gravámenes comerciales sin autorización del Congreso.
Para implementar las nuevas tarifas, la administración recurrió a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que permite imponer restricciones económicas contra países considerados responsables de prácticas comerciales injustificadas, irrazonables o discriminatorias.
El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, defendió la decisión y sostuvo que el objetivo es incentivar a otros gobiernos a endurecer los controles sobre productos elaborados mediante explotación laboral. “Estados Unidos ha tenido una prohibición de importación de trabajo forzoso durante casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, afirmó.
Excepciones y posibles efectos sobre los precios
Según la USTR, algunos países modificaron sus normas internas durante el proceso de evaluación y lograron reducir el impacto de las tarifas. India, por ejemplo, había sido considerada inicialmente para un gravamen del 12,5%, pero finalmente enfrentará una tasa del 10%.
La medida contempla excepciones para determinados productos, entre ellos petróleo, gas y fertilizantes. También quedarán excluidos los bienes que ingresan a Estados Unidos bajo las condiciones de libre comercio establecidas por el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA).
Los aranceles serán abonados inicialmente por las empresas estadounidenses que importan los productos alcanzados. Esas compañías suelen trasladar parte de esos costos a los consumidores mediante aumentos de precios, aunque la administración estadounidense sostiene que el objetivo principal es modificar las prácticas comerciales de otros países.