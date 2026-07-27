Brasil concentra uno de cada seis dólares del comercio exterior argentino: por qué preocupa la tensión entre Milei y Lula

La creciente tensión diplomática entre el presidente argentino, Javier Milei, y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a poner en primer plano la importancia estratégica que tiene Brasil para la economía argentina. Aunque el enfrentamiento político todavía no se trasladó al plano comercial, especialistas advierten que un deterioro mayor de la relación podría afectar el intercambio bilateral y las inversiones entre los principales socios del Mercosur.