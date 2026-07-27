Brasil concentra uno de cada seis dólares del comercio exterior argentino: por qué preocupa la tensión entre Milei y Lula
Aunque el enfrentamiento político todavía no se trasladó al plano comercial, especialistas advierten que un deterioro mayor de la relación podría afectar el intercambio bilateral y las inversiones entre los principales socios del Mercosur.
Resumen para apurados
- Crece la preocupación en Argentina por las tensiones entre Milei y Lula en el primer semestre, ya que Brasil representa el 16,3% ($13.900 M USD) de su comercio exterior.
- El intercambio sumó U$S 13.904 millones en el semestre, liderado por la industria automotriz y respaldado por más de 500 empresas brasileñas instaladas en el país.
- Aunque el conflicto político no afectó las operaciones aún, analistas advierten que un mayor deterioro diplomático podría perjudicar futuras inversiones y al Mercosur.
El intercambio bilateral supera los U$S 13.900 millones en el primer semestre y Brasil sigue siendo el principal socio comercial de la Argentina. El sector automotor lidera las operaciones, mientras crece la preocupación por el impacto que podría tener el conflicto diplomático entre ambos presidentes.
La creciente tensión diplomática entre el presidente argentino, Javier Milei, y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a poner en primer plano la importancia estratégica que tiene Brasil para la economía argentina. Aunque el enfrentamiento político todavía no se trasladó al plano comercial, especialistas advierten que un deterioro mayor de la relación podría afectar el intercambio bilateral y las inversiones entre los principales socios del Mercosur.
Durante el primer semestre del año, Brasil representó aproximadamente uno de cada seis dólares del comercio exterior argentino. Además, fue el destino de uno de cada ocho dólares exportados por el país, consolidándose como el principal socio comercial de la Argentina.
Cuánto representa Brasil para el comercio exterior argentino
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las exportaciones argentinas hacia Brasil alcanzaron los U$S 6.254 millones durante el primer semestre, equivalentes al 12,65% del total vendido al exterior.
En tanto, las importaciones provenientes del país vecino sumaron U$S 7.650 millones, lo que representa el 21,53% del total importado por la Argentina.
De esta manera, el intercambio comercial bilateral llegó a U$S 13.904 millones, es decir, el 16,36% del comercio exterior argentino.
Cómo evolucionó el comercio entre Argentina y Brasil
En comparación con el mismo período de 2025:
Las exportaciones argentinas a Brasil crecieron un 4,11%.
Las importaciones desde Brasil disminuyeron un 17,79%.
Si la comparación se realiza con el primer semestre de 2023, antes del inicio de la gestión de Javier Milei:
Las exportaciones aumentaron un 9,01%.
Las importaciones retrocedieron un 20,34%.
Pese a estos cambios, el saldo comercial bilateral continúa siendo deficitario para la Argentina.
Las inversiones brasileñas, otro vínculo estratégico
La relación entre ambos países no se limita al comercio de bienes. Brasil mantiene una fuerte presencia en la economía argentina a través de inversiones en prácticamente todos los sectores productivos.
De acuerdo con la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña (Cambras), existen más de 500 empresas de capital brasileño operando en el país, consolidando un entramado económico que se fortaleció durante las últimas tres décadas con el desarrollo del Mercosur.
El sector automotor domina el intercambio bilateral
La industria automotriz continúa siendo el principal motor del comercio entre ambos países, impulsada por la integración de las terminales automotrices y las autopartistas instaladas en Argentina y Brasil.
En las exportaciones argentinas hacia Brasil, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) representan el 64% del total.
Por el lado de las importaciones, los vehículos automotores de pasajeros concentran el 19,2% de las compras realizadas a Brasil.
La composición del intercambio también muestra una mayor diversificación de las exportaciones brasileñas. Además de automóviles, Brasil vende bienes intermedios, bienes de capital, piezas y accesorios y bienes de consumo.
En cambio, las exportaciones argentinas se apoyan principalmente en manufacturas industriales y, en menor medida, en manufacturas de origen agropecuario, productos primarios y combustibles.
¿Puede afectar el conflicto político entre Milei y Lula?
Hasta el momento, el conflicto diplomático entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva no tuvo consecuencias directas sobre el comercio bilateral ni sobre las inversiones recíprocas.
Sin embargo, el volumen del intercambio entre ambos países convierte a Brasil en un socio clave para la economía argentina. Por eso, un eventual agravamiento de la relación política genera preocupación entre empresarios y analistas, ya que podría impactar sobre uno de los vínculos comerciales más importantes del Mercosur y de la región.