SociedadClima y ecología

Alerta por viento Zonda en Tucumán: qué zonas estarán afectadas este martes 28 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Hay alerta por viento zonda en la provincia.
Hay alerta por viento zonda en la provincia. (Imagen Web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por viento Zonda este martes en Tafí del Valle y Santa María, Tucumán, debido a ráfagas de más de 70 km/h.
  • El fenómeno afectará durante la mañana con ráfagas de 30 a 45 km/h, provocando un abrupto descenso de la humedad, aumento de temperatura y reducción de la visibilidad.
  • Autoridades piden extrema precaución al conducir, asegurar objetos y evitar el fuego, ya que las condiciones climáticas incrementan significativamente el riesgo de incendios.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento Zonda para este martes 28 de julio en una zona específica de Tucumán. El fenómeno afectará a los Valles de Tafí del Valle y Santa María, donde se esperan ráfagas intensas y un marcado descenso de la humedad.

De acuerdo con el organismo, la alerta regirá principalmente durante la mañana del martes, cuando el viento Zonda podría alcanzar velocidades de 30 a 45 km/h, con ráfagas superiores a los 70 km/h.

Qué efectos puede provocar el viento Zonda

El SMN advirtió que este fenómeno puede generar una reducción significativa de la visibilidad, además de un repentino aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa, características típicas del viento Zonda.

El resto de los departamentos de Tucumán no presenta, por el momento, alertas meteorológicas para esa jornada.

Recomendaciones ante la alerta amarilla

Ante la presencia del viento Zonda, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

Evitar salir durante el momento de mayor intensidad del fenómeno.

Cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso de aire y polvo.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, muebles de jardín o toldos.

No estacionar vehículos debajo de marquesinas, carteles, árboles o postes.

Conducir con extrema precaución debido a la posible reducción de la visibilidad.

Proteger los ojos y las vías respiratorias del polvo utilizando anteojos y barbijo si es necesario.

No realizar quemas ni encender fuego, ya que las condiciones favorecen la propagación de incendios.

Qué es el viento Zonda

El viento Zonda es un fenómeno cálido y seco que desciende desde la Cordillera de los Andes. Suele provocar un aumento brusco de la temperatura, una fuerte disminución de la humedad y ráfagas intensas, condiciones que pueden afectar la salud, complicar la circulación y aumentar el riesgo de incendios forestales.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y seguir las indicaciones de Defensa Civil ante cualquier actualización de la alerta.

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