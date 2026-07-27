Nicolás Laméndola podría dejar Atlético Tucumán: un club de Primera avanzó por su pase

Resumen para apurados
- Newell’s llegó a un principio de acuerdo con Atlético Tucumán para comprar al extremo Nicolás Laméndola y sumarlo a su plantel en este mercado.
- Ambos clubes intercambian papeles para un contrato hasta 2029, aunque Tucumán pide cautela. La llegada del atacante era un viejo anhelo de la Lepra.
- La partida de Laméndola restaría desequilibrio a Atlético Tucumán tras ser su figura en gambetas, mientras que Newell’s reforzará su ataque a largo plazo.
Nicolás Laméndola podría estar transitando sus últimos días como jugador de Atlético Tucumán. Según informó César Luis Merlo, periodista especializado en mercado de pases, Newell’s habría alcanzado un principio de acuerdo para incorporar al extremo de manera definitiva.
De acuerdo con esa versión, los clubes estarían intercambiando la documentación necesaria para avanzar con la transferencia. En caso de concretarse, el futbolista firmaría contrato con la institución rosarina hasta diciembre de 2029.
ð¨[EXCLUSIVO] Newellâs llegÃ³ a un principio de acuerdo para fichar a NicolÃ¡s Lamendola, extremo de AtlÃ©tico TucumÃ¡n.— CÃ©sar Luis Merlo (@CLMerlo) July 27, 2026
*ï¸â£Los clubes cruzan documentos por un traspaso definitivo para que el futbolista firme hasta diciembre de 2029. pic.twitter.com/UR5GfsHvh6
Desde Atlético, sin embargo, prefirieron mantener la cautela. Fuentes de la institución indicaron que la negociación continúa en tratativas y que todavía restarían pasos para considerar cerrada la operación.
Viejo deseo
El interés de Newell’s por Laméndola no sería nuevo.Su llegada ya había sido solicitada por la dupla técnica conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez, además de contar con el aval de Roberto Sensini. Ahora, la “Lepra” habría vuelto a la carga y las conversaciones estarían más avanzadas.
Una baja potencialmente sensible
Laméndola viene de ser titular en el empate sin goles frente a Independiente Rivadavia, por la primera fecha del Clausura. Durante 2026, el extremo disputó 18 partidos con la camiseta de Atlético y convirtió dos goles. Además, fue el futbolista del plantel que más regates completó por encuentro durante el Apertura, una estadística que refleja su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.
Mientras Newell’s y Atlético continuarían intercambiando documentos, el futuro de Laméndola permanece abierto. La operación podría avanzar en las próximas horas, aunque en el “Decano” mantienen la prudencia y remarcan que el traspaso todavía se encontraría en etapa de negociación.