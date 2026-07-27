Nicolás Laméndola podría dejar Atlético Tucumán: un club de Primera avanzó por su pase

Una baja potencialmente sensible

Laméndola viene de ser titular en el empate sin goles frente a Independiente Rivadavia, por la primera fecha del Clausura. Durante 2026, el extremo disputó 18 partidos con la camiseta de Atlético y convirtió dos goles. Además, fue el futbolista del plantel que más regates completó por encuentro durante el Apertura, una estadística que refleja su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.