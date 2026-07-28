“Soy hincha de Atlético”: la emoción de Alexis Canelo tras cumplir su deseo

Resumen para apurados
- El delantero Alexis Canelo se convirtió en nuevo refuerzo de Atlético Tucumán tras llegar libre desde Puebla para cumplir el sueño de jugar en el club del cual es hincha.
- El atacante de 34 años regresa a su provincia natal tras jugar en Lanús, Independiente y México. Además, se reencuentra con el DT Julio Falcioni, quien lo hizo debutar en Primera.
- Atlético aguarda la llegada del transfer desde México para que Canelo pueda debutar este jueves ante Central Córdoba y aportar experiencia al ataque del equipo en el torneo.
Alexis Canelo ya vive como nuevo jugador de Atlético Tucumán un momento que imaginó durante buena parte de su carrera. Después de firmar su contrato con la institución, el delantero de 34 años expresó la emoción que le genera vestir la camiseta del club del que se declaró hincha y regresar a la provincia para estar cerca de su familia.
“Es un momento que deseé mucho durante mi carrera. En otras circunstancias quizás no hubiese podido venir, así que quiero agradecerle a la gente que hizo posible que hoy esté acá”, expresó el atacante, quien llegó con el pase en su poder tras su última experiencia en Puebla de México.
La incorporación tuvo un significado especial para Canelo. Nacido en Tucumán y criado en Alderetes, dejó la provincia antes de cumplir los 18 años para comenzar su carrera profesional en Almirante Brown. Desde entonces, desarrolló buena parte de su trayectoria en México y también pasó por clubes como Independiente y Lanús.
Ahora tendrá la posibilidad de jugar cerca de sus afectos y defender los colores que acompañó desde pequeño. “Estoy muy contento, con mi familia cerca y en un club que admiro desde chico. Ya lo dije en reiteradas ocasiones: estoy muy feliz de estar acá”, remarcó.
“Soy hincha del club”
Canelo no ocultó su sentimiento por Atlético. El delantero ya había reconocido públicamente su simpatía por la institución en 2014, cuando existió un primer intento para incorporarlo. Más de una década después, recordó que también acompañó al equipo durante una de las etapas más importantes de su historia reciente.
“Soy hincha del club. Me tocó participar de las caravanas cuando Atlético vivió aquella época de los ascensos y yo todavía estaba en Tucumán. Lo vivo como un hincha más”, señaló.
La identificación con la camiseta también estuvo presente en el mensaje que dejó para los simpatizantes. Canelo pidió que mantengan el respaldo habitual y prometió compromiso dentro de la cancha.
“Que sigan apoyando como lo hacen siempre. Quédense tranquilos porque nosotros nos vamos a tirar de cabeza”, aseguró.
El reencuentro con Falcioni
La llegada a Atlético también significará el reencuentro con Julio César Falcioni. El “Emperador” ya dirigió al tucumano en Quilmes durante 2015 y fue determinante en uno de los primeros pasos de su carrera en la máxima categoría.
Durante aquella etapa en el “Cervecero”, Canelo disputó 11 partidos bajo las órdenes del actual entrenador de Atlético, convirtió dos goles y brindó cuatro asistencias. Uno de esos tantos fue ante Boca en La Bombonera, durante la recordada jornada del regreso de Carlos Tevez y la rabona de Jonathan Calleri.
“Siempre voy a estar agradecido con él. Le tengo un gran respeto, tanto a Julio como a su cuerpo técnico”, agregó el atacante.
“Con Julio tuve la oportunidad de hablar por teléfono y también pude verlo y saludarlo. Fue alguien muy importante en mi carrera: fue el entrenador que me llevó a Primera División y me hizo debutar”, recordó.
Canelo todavía no había compartido una práctica completa con sus nuevos compañeros al momento de brindar sus primeras declaraciones, aunque esperaba incorporarse rápidamente al trabajo en Ojo de Agua. “Todavía no tuve la oportunidad de ver a los chicos, pero seguramente lo haré. Estoy muy feliz por eso”, afirmó.
Ahora, el delantero espera por la habilitación oficial para poder jugar frente a Central Córdoba este jueves, desde las 21.15 en Santiago del Estero. Atlético aguarda por recibir el "transfer" desde México y registrar al jugador a tiempo para disputar el duelo ante el "Ferroviario".
Después de una carrera construida lejos de Tucumán, el delantero finalmente cumplió el deseo de volver. Lo hizo como refuerzo del club que admiró desde pequeño, con la intención de aportar experiencia al ataque y con una promesa clara para los hinchas: defender la camiseta con la misma pasión con la que alguna vez acompañó al equipo desde afuera.