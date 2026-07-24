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“Siempre tiré por estos colores”: el día que Alexis Canelo confesó su simpatía por Atlético Tucumán

En junio de 2014, cuando comenzaba su carrera en Almirante Brown, el delantero había reconocido en una entrevista con LA GACETA su deseo de vestir la camiseta del “Decano”. Doce años después, está cerca de cumplirlo.

12 AÑOS ATRÁS. Alexis Canelo celebra un gol con la camiseta de Almirante Brown, club donde se formó futbolísticamente y debutó como profesional.
12 AÑOS ATRÁS. Alexis Canelo celebra un gol con la camiseta de Almirante Brown, club donde se formó futbolísticamente y debutó como profesional.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El delantero Alexis Canelo llegará este lunes a Tucumán para firmar con Atlético como refuerzo libre, concretando su deseo de vestir la camiseta del club de sus amores.
  • En 2014, su llegada se frustró por trabas contractuales con Almirante Brown. Tras destacar en México, Independiente y Lanús, queda libre tras salir de Puebla.
  • El atacante tucumano de 34 años aportará versatilidad ofensiva al equipo de Julio César Falcioni, pudiendo jugar como centrodelantero, extremo o mediapunta.
Resumen generado con IA

“Yo soy simpatizante de Atlético, siempre tiré por estos colores. Ojalá que se me pueda dar y venga a jugar”. La frase pertenece a Alexis Canelo, pero no fue pronunciada en medio de las negociaciones que hoy lo tienen a un paso de convertirse en el segundo refuerzo del “Decano”. La dijo hace más de una década, cuando su carrera recién comenzaba y la posibilidad de regresar a Tucumán ya aparecía en el horizonte.

El primer acercamiento con Atlético

El 20 de junio de 2014, LA GACETA publicó una entrevista con el futbolista nacido en Alderetes, que por entonces tenía 22 años y jugaba como volante ofensivo en Almirante Brown. Atlético, dirigido por Héctor Rivoira, había iniciado conversaciones para intentar incorporarlo de cara a la temporada que comenzaría en agosto.

Canelo se encontraba en Tucumán cuando recibió el llamado de LG Deportiva. Caminaba por la peatonal Muñecas con su hija en brazos y reconoció que existía un sondeo del club de 25 de Mayo y Chile.

“Sé que existe la posibilidad de ir, pero no hay nada concreto aún. Los dirigentes de Atlético hablaron con mi representante”, había revelado el jugador.

Rivoira conocía bien sus condiciones. El “Chulo” lo había dirigido en Almirante Brown antes de asumir como entrenador de Atlético en marzo de ese mismo año y había recomendado su contratación. Para el futbolista, además, la posibilidad significaba regresar a su provincia y acercarse a su lugar de origen.

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Un deseo que nació en Alderetes

Canelo nació y creció en Alderetes, a pocos kilómetros de San Miguel de Tucumán. Dio sus primeros pasos futbolísticos en Ateneo Alderetes y, antes de cumplir los 18 años, dejó la provincia para incorporarse a las divisiones inferiores de Almirante Brown.

En aquella entrevista también reconoció que jugar en Atlético representaba uno de sus deseos personales. “Yo soy simpatizante de Atlético, siempre tiré por estos colores. Ojalá que se me pueda dar y venga a jugar”, manifestó.

Sin embargo, la operación no logró concretarse. Canelo tenía dos años más de contrato con Almirante Brown y su salida requería una compensación económica. “Se me complica la salida, Atlético tendría que poner plata para liberarme”, había explicado.

El “Decano” terminó buscando otras alternativas y el tucumano continuó su carrera lejos de la provincia. Después de su etapa en Almirante, inició un extenso recorrido que lo llevó a disputar más de 370 partidos profesionales.

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México, el lugar de su mejor versión

La mayor parte de su trayectoria transcurrió en México, donde vistió las camisetas de Chiapas, Puebla, Tijuana y Toluca. En este último club alcanzó su mejor versión: convirtió 56 goles en 161 encuentros y se transformó en una de las figuras del equipo.

También regresó al fútbol argentino para jugar en Independiente y Lanús. Con el “Rojo” disputó 41 partidos, marcó siete goles y entregó cuatro asistencias, mientras que en el conjunto del sur bonaerense acumuló 38 presentaciones, dos tantos y tres asistencias.

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El viejo deseo que está cerca de cumplirse

Ahora, 12 años después de aquella primera negociación, los caminos de Canelo y Atlético vuelven a cruzarse. El delantero, de 34 años, llegará con el pase en su poder luego de finalizar su etapa en Puebla de México y se convertirá en el segundo refuerzo del equipo dirigido por Julio César Falcioni, después de Julián Fernández.

El atacante arribará el lunes a Tucumán para realizarse los estudios médicos y firmar su contrato. Puede desempeñarse como centrodelantero, por ambos costados del ataque o como mediapunta, una versatilidad que ampliará las opciones ofensivas del cuerpo técnico.

En 2014, el vínculo contractual con Almirante Brown frustró su llegada. Esta vez, en condición de jugador libre, no habrá que negociar su salida con otro club. Más de una década después de confesar que siempre había tirado por los colores de Atlético, Canelo está a punto de cumplir aquel viejo deseo.

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