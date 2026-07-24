“Siempre tiré por estos colores”: el día que Alexis Canelo confesó su simpatía por Atlético Tucumán

“Yo soy simpatizante de Atlético, siempre tiré por estos colores. Ojalá que se me pueda dar y venga a jugar”. La frase pertenece a Alexis Canelo, pero no fue pronunciada en medio de las negociaciones que hoy lo tienen a un paso de convertirse en el segundo refuerzo del “Decano”. La dijo hace más de una década, cuando su carrera recién comenzaba y la posibilidad de regresar a Tucumán ya aparecía en el horizonte.