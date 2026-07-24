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¿Lo gritó? El día que Alexis Canelo le convirtió a Atlético Tucumán en el Monumental

El delantero tucumano, que será refuerzo del “Decano”, marcó en tiempo de descuento el gol con el que Independiente dio vuelta el partido en la Copa de la Liga 2023.

PASADO ROJO. Alexis Canelo, que será el segundo refuerzo de Atlético Tucumán, vistió la camiseta de Independiente en la temporada 2023/24.
PASADO ROJO. Alexis Canelo, que será el segundo refuerzo de Atlético Tucumán, vistió la camiseta de Independiente en la temporada 2023/24.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El delantero Alexis Canelo se convertirá en nuevo refuerzo de Atlético Tucumán, club del que es simpatizante y al que enfrentó jugando para Independiente.
  • En la Copa de la Liga 2023, Canelo anotó el gol del triunfo 2-1 para Independiente ante Atlético Tucumán en el minuto 94, optando por un festejo moderado por respeto al club.
  • La llegada del atacante tucumano genera expectativa entre los hinchas, resignificando aquel gol en contra previo a vestir finalmente la camiseta del equipo de sus amores.
Resumen generado con IA

Alexis Canelo está a punto de convertirse en nuevo jugador de Atlético Tucumán, el club por el que reconoció sentir simpatía desde joven. Sin embargo, antes de vestir la camiseta del “Decano”, el delantero nacido en Alderetes protagonizó una escena dolorosa para los hinchas en el Monumental José Fierro: con la camiseta de Independiente, marcó un gol agónico para sentenciar una remontada por 2-1, en la Copa de la Liga 2023.

La historia tuvo todos los condimentos. Atlético había comenzado ganando gracias a un tanto de Marcelo Estigarribia durante el primer tiempo y parecía encaminado a quedarse con los tres puntos como local. Sin embargo, el “Rojo” reaccionó, alcanzó el empate y terminó dando vuelta el marcador cuando el partido ya transitaba sus últimos segundos.

Una corrida que silenció el Monumental

El reloj marcaba 94 minutos cuando Canelo aprovechó un espacio a espaldas de la defensa de Atlético. El atacante inició una gran corrida, quedó lanzado de frente al arco y se encontró mano a mano con Tomás Marchiori.

El arquero salió rápidamente para achicarle el ángulo, pero el delantero mantuvo la calma y resolvió con una definición precisa. La pelota superó al actual jugador de Vélez y terminó en la red para establecer el 2-1 definitivo.

La jugada provocó el festejo descontrolado de los futbolistas de Independiente y un silencio profundo en el Monumental. Atlético había pasado de estar en ventaja a quedarse sin puntos prácticamente en la última acción del encuentro.

Para Canelo, además, no se trataba de un gol más. Había nacido y crecido en Alderetes y años antes había reconocido públicamente su simpatía por Atlético. Por eso, todas las miradas se dirigieron hacia él después de la definición.

¿Lo gritó?

La respuesta estuvo en su reacción. Canelo sonrió después de convertir, pero no corrió eufórico ni realizó un festejo exagerado. Tampoco gritó el gol. Se quedó esperando la llegada de sus compañeros, que lo rodearon rápidamente para abrazarlo y celebrar una victoria que parecía improbable pocos minutos antes.

El gesto fue breve, pero significativo. El delantero cumplió con su obligación profesional y festejó junto al plantel que defendía, aunque evitó cualquier demostración que pudiera interpretarse como una provocación hacia los hinchas de Atlético.

Aquella celebración medida cobra ahora un sentido diferente. Canelo se prepara para regresar a Tucumán y vestir la camiseta del equipo al que alguna vez le marcó un gol decisivo en su propio estadio.

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