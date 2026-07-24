¿Lo gritó? El día que Alexis Canelo le convirtió a Atlético Tucumán en el Monumental

Alexis Canelo está a punto de convertirse en nuevo jugador de Atlético Tucumán, el club por el que reconoció sentir simpatía desde joven. Sin embargo, antes de vestir la camiseta del “Decano”, el delantero nacido en Alderetes protagonizó una escena dolorosa para los hinchas en el Monumental José Fierro: con la camiseta de Independiente, marcó un gol agónico para sentenciar una remontada por 2-1, en la Copa de la Liga 2023.