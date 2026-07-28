¿Los hinchas de Atlético podrán ingresar al partido con Central Córdoba en Santiago del Estero?

También habrá un homenaje a la Selección argentina

Antes del inicio del encuentro, Central Córdoba se sumará a la iniciativa impulsada por la AFA para homenajear a la Selección argentina. Cuando los equipos salten al campo de juego, el estadio recibirá a los futbolistas con humo celeste y blanco, una acción que se replicará en todos los escenarios de la Primera División.