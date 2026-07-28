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¿Los hinchas de Atlético podrán ingresar al partido con Central Córdoba en Santiago del Estero?

El encuentro del jueves tendrá una modalidad especial y los controles serán más estrictos de lo habitual en los accesos al Madre de Ciudades.

RESTRICCIÓN. El duelo entre Central Córdoba y Atlético Tucumán se jugará únicamente con público local y habrá controles de DNI en los accesos al estadio.
RESTRICCIÓN. El duelo entre Central Córdoba y Atlético Tucumán se jugará únicamente con público local y habrá controles de DNI en los accesos al estadio.
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • Central Córdoba confirmó que el partido del jueves frente a Atlético Tucumán en Santiago del Estero se jugará solo con público local por razones de seguridad.
  • La medida fue acordada con la policía provincial y exigirá DNI en los accesos, impidiendo la entrada a personas sin domicilio en Santiago del Estero.
  • La decisión deja a los simpatizantes del Decano sin poder acompañar a su equipo, por lo que las autoridades recomendaron evitar viajar al encuentro.
Resumen generado con IA

Los hinchas de Atlético Tucumán que tenían previsto viajar a Santiago del Estero para acompañar al equipo recibieron una noticia poco alentadora. Central Córdoba confirmó que el partido del jueves, desde las 21.15, en el estadio Único Madre de Ciudades, se disputará exclusivamente con público local, por lo que no estará permitido el ingreso de simpatizantes visitantes.

La decisión fue adoptada por el club santiagueño junto con las autoridades provinciales de seguridad, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del encuentro. Desde la institución remarcaron que el operativo en los accesos será estricto y que se solicitará el Documento Nacional de Identidad a cada asistente.

Según informó Central Córdoba, no podrán ingresar las personas que no acrediten domicilio en la provincia de Santiago del Estero ni aquellas que manifiesten simpatía por Atlético. Además, el club aclaró que no se responsabilizará por las entradas adquiridas por personas que no cumplan con la condición de público local.

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La medida deja sin posibilidades de asistir al partido a los simpatizantes del "Decano", que esperaban acompañar al equipo en uno de los compromisos más importantes del inicio del Torneo Clausura. Por ese motivo, se recomienda a los hinchas evitar viajar si no cumplen con los requisitos establecidos para el ingreso al estadio.

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También habrá un homenaje a la Selección argentina

Antes del inicio del encuentro, Central Córdoba se sumará a la iniciativa impulsada por la AFA para homenajear a la Selección argentina. Cuando los equipos salten al campo de juego, el estadio recibirá a los futbolistas con humo celeste y blanco, una acción que se replicará en todos los escenarios de la Primera División.

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