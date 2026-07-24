La historia que conecta a Canelo con Falcioni: un gol en la Bombonera el día de la rabona de Calleri y del regreso de Tevez

Resumen para apurados
- Alexis Canelo se sumará este lunes a Atlético Tucumán como refuerzo para ser dirigido nuevamente por Julio César Falcioni tras quedar libre del fútbol mexicano.
- Ambos coincidieron en Quilmes en 2015, año en que el delantero le marcó un gol a Boca el día del regreso de Tevez y la famosa rabona de Calleri, previo a su paso por México.
- La llegada del tucumano, confeso hincha del club, busca potenciar el ataque del "Decano" en la Liga Profesional tras 11 años de su primer ciclo junto al entrenador.
Alexis Canelo llegará a Atlético Tucumán con un vínculo previo con Julio César Falcioni. El delantero tucumano, que se convertirá en el segundo refuerzo del “Decano”, ya fue dirigido por el entrenador durante su paso por Quilmes en 2015.
A las órdenes del “Emperador”, Canelo disputó 11 partidos con la camiseta del “Cervecero”. En ese período marcó dos goles y brindó cuatro asistencias, números que reflejaron su capacidad para intervenir en distintas facetas del ataque.
Por entonces, el futbolista nacido en Alderetes tenía 23 años y comenzaba a consolidarse en la máxima categoría del fútbol argentino. Había llegado a Quilmes después de sus primeros años como profesional en Almirante Brown, el club en el que inició su carrera lejos de Tucumán.
Un gol inolvidable en La Bombonera
Uno de los momentos más recordados de aquella etapa ocurrió frente a Boca, en La Bombonera. Canelo marcó el gol de Quilmes en la derrota por 2-1 ante el conjunto “Xeneize”, durante una jornada que quedó grabada en la memoria de los hinchas.
El partido tuvo un contexto especial porque significó el regreso de Carlos Tevez a Boca después de su paso por Juventus. Sin embargo, la imagen que recorrió el mundo fue la espectacular definición de Jonathan Calleri.
El delantero de Boca recibió dentro del área y, ante la salida del arquero, resolvió con una rabona por encima de su cuerpo para marcar uno de los goles más destacados de su carrera. Aquella acción terminó eclipsando parcialmente el tanto de Canelo, que había conseguido descontar para Quilmes.
Más allá del resultado, el tucumano dejó su marca en uno de los escenarios más importantes del fútbol argentino y en un encuentro cargado de simbolismo por la vuelta de Tevez. Lo curioso, también, es que luego de ese partido Falcioni abandonó su cargo.
Un vínculo que se renueva 11 años después
Después de aquella experiencia, los caminos de Falcioni y Canelo se separaron. El delantero continuó su carrera principalmente en México, donde jugó en Chiapas, Puebla, Tijuana y Toluca, club en el que alcanzó su mejor rendimiento goleador.
También tuvo etapas posteriores en Independiente y Lanús antes de regresar a Puebla. Ahora volverá a trabajar con el entrenador que lo condujo durante uno de sus primeros pasos en Primera División.
Canelo llegará libre después de su última experiencia en el fútbol mexicano y se transformará en el segundo refuerzo de Atlético, luego de la incorporación de Julián Fernández.
El delantero arribará el lunes a la provincia para realizarse los estudios médicos y firmar su contrato. De esta manera, 11 años después de compartir vestuario en Quilmes, volverá a ponerse a las órdenes de Falcioni, esta vez con la camiseta del club del que confesó ser simpatizante.