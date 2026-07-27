Sheinbaum desmintió a Milei y negó que México financie una campaña contra la Argentina

Resumen para apurados
- Este lunes en México, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que su gobierno financie una campaña contra Argentina, rechazando las recientes acusaciones de Javier Milei.
- La respuesta surge luego de que Milei afirmara sin pruebas que México, Brasil y el Partido Demócrata estadounidense financian acciones para desacreditar su gestión.
- El cruce profundiza las tensiones diplomáticas de Argentina con gobiernos de la región y remarca la postura de no intervención que defiende la administración mexicana.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este lunes las acusaciones de Javier Milei y negó que el gobierno mexicano financie una campaña contra la Argentina.
Durante su conferencia de prensa diaria, la mandataria calificó de "falsas" las declaraciones del jefe de Estado argentino y sostuvo que su administración no interviene en los asuntos internos de otros países.
La respuesta llegó luego de que un periodista le consultara sobre los dichos de Milei, quien días atrás aseguró en una entrevista radial que México integra un grupo de gobiernos que financian una supuesta campaña contra la Argentina, consignó el diario "Ámbito".
"Es falso, no hay ninguna campaña contra ningún país o gobierno del mundo", afirmó Sheinbaum durante la Mañanera del Pueblo. Y agregó: "Aquí lo que hay es al revés, una campaña orquestada desde muchos lugares en contra de nuestro Gobierno. Pero nosotros no nos acostumbramos a meternos con otros países y pedimos lo mismo".
En el mismo contexto, la presidenta mexicana también tomó distancia del mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, luego de la suspensión de elecciones en ese país.
"Aquí hay elecciones cada seis años y revocación del mandato. Democracia, democracia y democracia", afirmó, aunque aclaró que "cada país y pueblo decide" porque tiene "su autodeterminación".
Las declaraciones de Sheinbaum respondieron a una entrevista concedida días atrás por Milei, en la que denunció la existencia de una supuesta campaña internacional contra la Argentina financiada por gobiernos extranjeros.
"¿Sabés quién puso más plata en esta campaña anti Argentina? El Gobierno de Brasil", sostuvo el mandatario argentino, sin presentar pruebas. "También financiada esta campaña anti Argentina por México y el Partido Demócrata de Estados Unidos. Son cabezas progresistas que no quieren que las ideas de la libertad funcionen", añadió, al incluir entre sus acusaciones a la administración encabezada por Sheinbaum.
Pelea con Brasil
El ministro de Hacienda brasileño, Dario Durigan, calificó de "payaso" a Javier Milei y defendió la situación económica de su país frente a las críticas que el mandatario argentino lanzó contra Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto político en San Pablo.
Durigan cuestionó las declaraciones de Milei y aprovechó para comparar los indicadores económicos de ambos países. "El payaso que es presidente de la Argentina vino ayer a Brasil y habló sobre Brasil, a pesar de que el riesgo país de Argentina es mucho mayor, su deuda pública es mucho más elevada y su inflación es mucho más alta. No se puede caer en la narrativa de quienes aseguran que la situación se volverá apocalíptica", afirmó en una entrevista con Rádio Jornal, según reprodujo el diario O Globo.
El funcionario también reconoció que Brasil enfrenta dificultades económicas, aunque sostuvo que el panorama difiere del argentino. "No digo que todo esté resuelto. Las altas tasas de interés afectan a todos: agricultores, familias y empresas. Tengo que pagar intereses elevados para refinanciar la deuda; eso realmente me molesta", señaló.