Ataques verbales de Milei a Lula desatan tensión con Brasil

SAN PABLO, Brasil.- El gobierno de Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, luego de que el presidente Javier Milei arremetiera contra Luiz Inácio Lula da Silva en un acto electoral en San Pablo, en una nueva escalada de la tensión diplomática entre ambos países.
La decisión fue adoptada por el canciller brasileño Mauro Vieira y comunicada oficialmente a la embajada en Buenos Aires.
Según fuentes diplomáticas, Bitelli regresará a Brasilia “en las próximas horas” para mantener consultas con el Palacio de Itamaraty. Las mismas fuentes, citadas por el diario “La Nación” calificaron de “inaudito” el discurso de Milei.
El episodio se originó el sábado, cuando Milei participó del lanzamiento de la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, en el estadio Pacaembú.
Fue la cuarta visita de Milei a Brasil desde que asumió la presidencia, y otra vez no incluyó contactos con el gobierno de Lula. La agenda se concentró en dirigentes del bolsonarismo.
Durante casi media hora, el argentino cubrió de insultos al presidente brasileño sin nombrarlo, refiriéndose a él como “el zurdo”, “el ladrón” y “el presidiario”, y sugirió que Lula habría intervenido para favorecer a Sergio Massa en las elecciones argentinas de 2023.
También defendió a Jair Bolsonaro, actualmente en prisión domiciliaria, condenado a más de 27 años de prisión por liderar un intento de golpe de Estado en 2023, y criticó al juez Alexandre de Moraes por impedirle visitarlo en la cárcel.
“Campaña”
Ya de regreso en Argentina, y tras conocerse la decisión de Brasilia, Milei profundizó su embestida en una entrevista con radio Mitre. Sostuvo, sin aportar pruebas, que el gobierno de Lula financió un 25% de lo que llamó una “campaña antiargentina”, en referencia a críticas recientes de figuras internacionales que tildaron al país de racista.
Milei extendió la acusación de interferencia al Partido Demócrata de Estados Unidos y al gobierno de México, y afirmó que detrás de esas críticas hay dirigentes con “cabezas socialistas” interesados en que fracasen “las ideas de la libertad”.
El mandatario argentino insistió en que asesores enviados por Lula participaron en la campaña de Massa en 2023, y volvió a quejarse por no haber podido visitar a Bolsonaro en prisión, contrastando esa restricción con la recepción que, según él, Lula le dio a Cristina Fernández de Kirchner durante su paso por la cárcel.
Reacciones en Brasil
El titular del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, fue el primero en responder. Calificó como “inadmisible” que un jefe de Estado extranjero se dirija en esos términos a las autoridades de otro país y cuestionó la conducta de Milei en el cargo.
El ministro de Relaciones Institucionales, José Guimarães, apuntó contra el programa económico de la gestión de Milei, que impuso una agenda de austeridad a costa de trabajadores y jubilados, y contrapuso ese rumbo con el modelo de crecimiento con inclusión que, dijo, eligió Brasil. Expresó además su solidaridad con la ciudadanía argentina y confió en que el país logrará superar ese momento político.
En Argentina, el gobernador bonaerense Axel Kicillof también cuestionó al presidente. Señaló que expuso al país a la vergüenza ajena al insultar a Lula y a Brasil, principal socio comercial de Argentina, y advirtió que ese tipo de gestos ponen en riesgo inversiones, exportaciones y empleo.