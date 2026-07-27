Ataques verbales de Milei a Lula desatan tensión con Brasil

El ministro de Relaciones Institucionales, José Guimarães, apuntó contra el programa económico de la gestión de Milei, que impuso una agenda de austeridad a costa de trabajadores y jubilados, y contrapuso ese rumbo con el modelo de crecimiento con inclusión que, dijo, eligió Brasil. Expresó además su solidaridad con la ciudadanía argentina y confió en que el país logrará superar ese momento político.