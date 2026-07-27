Diego Santilli respaldó a Javier Milei frente a la postura de Brasil: "Que no se rasguen las vestiduras"

Resumen para apurados
- El jefe de Gabinete argentino, Diego Santilli, respaldó a Javier Milei frente al malestar de Brasil, acusando al país vecino de doble vara diplomática por su injerencia electoral.
- La tensión escaló tras los insultos de Milei a Lula da Silva. Santilli recordó que Brasil apoyó la campaña de Sergio Massa y enmarcó la disputa en un choque de modelos.
- Además del conflicto, el Gobierno busca avanzar con leyes clave como el Super RIGI y consolidar su armado político hacia 2027, junto a un nuevo diálogo con el FMI.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, minimizó el malestar del Palacio de Itamaraty tras los calificativos de “presidiario” y “zurdo” que el mandatario argentino, Javier Milei, lanzó contra Luiz Inácio Lula da Silva. Según Santilli, la reacción brasileña es desmedida frente a los antecedentes recientes de injerencia política del país vecino.
El funcionario rechazó de plano las quejas diplomáticas y recordó el rol de Brasil en la última campaña presidencial argentina. “Que no se rasguen las vestiduras; ellos vinieron acá a hacer campaña por Massa y dijeron barbaridades del entonces candidato Milei”, remarcó.
Además, Santilli relativizó el encuentro de Milei con Flávio Bolsonaro en San Pablo, comparándolo con los vínculos históricos entre el PT brasileño y el kirchnerismo. Para el diputado, no se trata de un conflicto personal, sino de una “discusión de modelo” profunda entre las visiones democráticas de Occidente y las influencias de las autocracias orientales en la región.
Del "Super RIGI" a la reforma electoral
Más allá de la política exterior, Santilli detalló las prioridades que el oficialismo llevará al Congreso tras el receso invernal. El foco estará puesto en blindar el programa económico a través de leyes estructurales. Entre los proyectos principales, mencionó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y el "Super RIGI", un esquema de incentivos clave para atraer grandes inversiones.
El armado político también formó parte del análisis. Santilli elogió la estrategia de la mesa política liderada por Karina Milei, al destacar que el espacio libertario y sus aliados lograron imponerse en 15 de las 24 provincias. Este despliegue, según anticipó, será el cimiento para consolidar la estructura nacional de cara a los desafíos electorales de 2027.
Economía y la visita estratégica del FMI a Vaca Muerta
En el frente económico, el diputado contrastó la gestión actual con la herencia recibida. Lanzó duras críticas al gobernador Axel Kicillof, a quien acusó de “destruir la provincia de Buenos Aires”, y al expresidente Alberto Fernández, recordándole la inflación acumulada del 1147% durante su mandato. “Claramente estamos mejor; hoy discutimos si la inflación mensual baja del 1,8% al 1,6%”, enfatizó.
Finalmente, Santilli destacó un cambio de clima en la relación con los organismos internacionales. Señaló que la llegada de Kristalina Georgieva, titular del FMI, representa un hito. “Ya no viene a auditar si cumplimos las metas, sino a discutir un plan de desarrollo”, dijo.