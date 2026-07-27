Diego Santilli respaldó a Javier Milei frente a la postura de Brasil: "Que no se rasguen las vestiduras"

Del "Super RIGI" a la reforma electoral

Más allá de la política exterior, Santilli detalló las prioridades que el oficialismo llevará al Congreso tras el receso invernal. El foco estará puesto en blindar el programa económico a través de leyes estructurales. Entre los proyectos principales, mencionó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y el "Super RIGI", un esquema de incentivos clave para atraer grandes inversiones.