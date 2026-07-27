Caputo admitió que el ahorro "dólares bajo el colchón" frenó el crédito y apuesta a recuperar la confianza

El ministro también cuestionó la cultura económica de las últimas ocho décadas, al asegurar que el país se dedicó a "combatir el capital", lo que derivó en la falta de inversión actual. Según su visión, la estabilidad de precios y la baja de la inflación que busca el Gobierno de Javier Milei son los únicos caminos posibles para que el crédito hipotecario y prendario vuelva a ser una realidad para las familias que hoy "no llegan a fin de mes".