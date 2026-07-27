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Caputo admitió que el ahorro "dólares bajo el colchón" frenó el crédito y apuesta a recuperar la confianza

El ministro de Economía reconoció que la desconfianza histórica de los argentinos hacia los bancos es un obstáculo para el crecimiento.

DEFINICIONES. Bausili y Caputo afianzan las metas del plan económico.
DEFINICIONES. Bausili y Caputo afianzan las metas del plan económico.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El ministro Luis Caputo afirmó en Argentina que el ahorro fuera del sistema frena el crédito, debido a la desconfianza histórica de los ciudadanos en los bancos.
  • Con U$S 170.000 millones fuera del circuito formal por crisis pasadas, Economía impulsa la Ley de Inocencia Fiscal para atraer divisas y reactivar el financiamiento.
  • El Ejecutivo prevé que recuperar el crédito privado impulsará el consumo y la economía, proyectando un escenario de estabilidad financiera favorable hacia 2027.
Resumen generado con IA

El ministro de Economía, Luis Caputo, analizó los desafíos estructurales que enfrenta su programa económico y puso el foco en un factor cultural y político: la falta de seguridad jurídica que aleja a los ahorristas del sistema financiero. El titular del Palacio de Hacienda fue contundente al admitir que una gran parte de la población todavía prefiere resguardar sus ahorros fuera del circuito bancario.

Régimen de Inocencia Fiscal: Caputo busca convencer a los ahorristas de dólares

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La herencia de la desconfianza y los dólares fuera del sistema

Según el ministro, la conducta de los argentinos de ahorrar en moneda extranjera y retirarla de las entidades financieras no es un fenómeno nuevo, sino el resultado de décadas de inestabilidad. “Todavía hoy la gente tiene desconfianza, ahorra en dólares y los pone abajo del colchón”, señaló. 

Luis Caputo habló ante el campo y descartó un anuncio sobre otra baja en las retenciones

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Esta declaración pone de manifiesto el principal reto del Gobierno que es transformar esos fondos ociosos en capital productivo.

Luis Caputo: “Tener los dólares debajo del colchón es muy mal negocio”

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Desde el Ministerio de Economía estiman que unos U$S170.000 millones permanecen fuera del sistema formal. El Ejecutivo considera que la reactivación económica depende, en gran medida, de que esos capitales regresen a los bancos para ser volcados al crédito privado. En este sentido, Caputo defendió el proyecto de ley de Inocencia Fiscal como la herramienta clave para que los ciudadanos declaren y depositen su dinero sin temor a represalias regulatorias.

El crédito como motor y una nueva definición de "justicia social"

Caputo vinculó la reactivación del mercado crediticio con el bienestar social, al intentar disputar el sentido de un concepto históricamente ligado a la oposición. “Lo más importante para mí cuando hablamos de justicia social es que la gente tenga trabajo y crédito”, afirmó. 

Según el funcionario, el acceso al financiamiento es el "motor de crecimiento" indispensable que estuvo paralizado tras el "shock político" del último año.

El ministro también cuestionó la cultura económica de las últimas ocho décadas, al asegurar que el país se dedicó a "combatir el capital", lo que derivó en la falta de inversión actual. Según su visión, la estabilidad de precios y la baja de la inflación que busca el Gobierno de Javier Milei son los únicos caminos posibles para que el crédito hipotecario y prendario vuelva a ser una realidad para las familias que hoy "no llegan a fin de mes".

Estabilidad económica y el horizonte político hacia 2027

Pese a reconocer las dificultades que atraviesan los ingresos de los sectores más vulnerables, Caputo se mostró optimista respecto al mediano plazo. Sostuvo que la economía ya muestra señales de ordenamiento que permitirán una recuperación genuina del consumo. 

“El 2027 va a ser muy diferente a lo que plantean los consultores. No va a ser un clásico año electoral de miedo en Argentina”, vaticinó.

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