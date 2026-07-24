El Gobierno salió a desmentir al vocero y descartó una suba del dólar a $1.800: "Se equivocó"

Resumen para apurados
- Este viernes, el Gobierno argentino desmintió en Casa Rosada al vocero Adrián Ravier al descartar una suba del dólar a $1.800, afirmando que "se equivocó" y ratificando la política actual.
- Ravier planteó la suba como un escenario posible durante una entrevista en streaming, acumulando una serie de desaciertos comunicacionales que generaron fuerte malestar interno.
- Pese a las críticas por el posible impacto en el mercado cambiario, el Gobierno mantendrá a Ravier en su cargo, aunque bajo un seguimiento estricto de sus declaraciones.
El Gobierno nacional salió este viernes a ratificar que no habrá cambios en la política monetaria ni en la estrategia cambiaria, luego de la polémica que generaron las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien había considerado como "una posibilidad" que el dólar llegara a $1.800 en los próximos meses.
La aclaración llegó desde la Casa Rosada, donde fuentes autorizadas aseguraron al diario La Nación que no está prevista ninguna modificación en la estrategia económica impulsada por la administración de Javier Milei.
"No hay nada; Ravier se equivocó", resumieron desde las altas esferas del Gobierno, en un intento por desactivar el impacto de los dichos del funcionario encargado de comunicar la postura del Presidente.
La declaración que generó la polémica
Durante su participación en La Misa, el programa que conduce Daniel Parisini, conocido como "Gordo Dan", en el streaming oficialista Carajo, Ravier analizó la evolución histórica del tipo de cambio y sostuvo que un salto hasta los $1.700 o $1.800 era un escenario posible.
"Cuando uno mira lo que le pasó al macrismo, ellos estaban en un tipo de cambio en $15, se fue a $60. Cuadruplicar el tipo de cambio significaría que hoy pasamos de $1.500 a $6.000. En 2002, el tipo de cambio pasó de $1 a $3; sería como hoy pasar de $1.500 a $4.500. Nadie ve ese escenario. Ahora, que el tipo de cambio llegue a $1.800, a $1.700, para dentro de unos meses es una posibilidad", afirmó.
Horas después, desde el Ejecutivo buscaron cerrar cualquier especulación. "Descartado que eso suceda. No está en la planificación", remarcaron fuentes oficiales.
Otra fuente de peso dentro de La Libertad Avanza sostuvo que la continuidad del actual esquema cambiario queda reflejada en las recientes intervenciones del Banco Central.
"Mirá la cantidad de dólares que compró el BCRA en las últimas jornadas. El valor del dólar se mantiene por las compras del Central", explicó, al descartar una corrección del tipo de cambio como la mencionada por Ravier.
Malestar en el oficialismo
En la entrevista, el vocero también sostuvo que el Gobierno hizo "todo" en materia macroeconómica para minimizar el impacto de un eventual shock externo o de cualquier "temblor posible".
Sin embargo, sus declaraciones sobre un tema especialmente sensible para la economía argentina provocaron malestar dentro del oficialismo.
Aunque algunos referentes libertarios intentaron sostener que el funcionario había sido "sacado de contexto", una fuente importante del espacio reconoció que "viene derrapando".
Según publicó La Nación, en Balcarce 50 incluso siguieron de cerca la evolución del mercado para verificar si las declaraciones tenían algún efecto sobre la cotización del dólar.
Este viernes, el dólar oficial minorista cerró en una franja de entre $1.515 y $1.520, aproximadamente un 0,3% por encima de la jornada anterior. Si bien la suba fue leve, la cotización alcanzó su valor más alto en lo que va del año.
"Es un buen comunicador, vamos a esperar que no patine más", señalaron desde el entorno libertario. Por ahora, Ravier continuará en el cargo, aunque puertas adentro crecieron las críticas. "Se viene mandando una por semana", admitieron fuentes del oficialismo.
Una seguidilla de polémicas
Desde su llegada a la vocería presidencial, Adrián Ravier protagonizó varios episodios que generaron ruido en la comunicación del Gobierno, aunque el más reciente fue considerado el más delicado por involucrar un tema central para la gestión de Milei: la economía.
Entre sus declaraciones anteriores, aseguró que el Gobierno "no coincidía" con la afirmación de Lionel Messi sobre que hay personas que no llegan a fin de mes. Posteriormente, la Oficina de Respuesta Oficial de la Casa Rosada aclaró que era "totalmente cierto" que hay argentinos "que la están pasando mal" y atribuyó esa situación a las gestiones kirchneristas.
También generó controversia cuando publicó en sus redes sociales un mensaje en el que sugería que la Argentina era "un país bananero", aunque luego sostuvo que sus palabras habían sido objeto de "una mala interpretación de algunos medios".
A esos episodios se sumó un traspié ocurrido el martes, durante su última conferencia de prensa, cuando advirtió que la respuesta que estaba leyendo correspondía a otra pregunta distinta.
Ravier nació en la ciudad de Buenos Aires en 1978, aunque desarrolla su actividad política en La Pampa. Es economista especializado en teoría monetaria, ciclos económicos, finanzas públicas e historia del pensamiento económico. Antes de asumir como vocero presidencial fue diputado nacional por La Libertad Avanza e integró la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.