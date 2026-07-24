El Gobierno salió a desmentir al vocero y descartó una suba del dólar a $1.800: "Se equivocó"

"Cuando uno mira lo que le pasó al macrismo, ellos estaban en un tipo de cambio en $15, se fue a $60. Cuadruplicar el tipo de cambio significaría que hoy pasamos de $1.500 a $6.000. En 2002, el tipo de cambio pasó de $1 a $3; sería como hoy pasar de $1.500 a $4.500. Nadie ve ese escenario. Ahora, que el tipo de cambio llegue a $1.800, a $1.700, para dentro de unos meses es una posibilidad", afirmó.