Pese a los dichos de Ravier, las proyecciones del mercado ubican al dólar lejos de los $1.800 durante 2026

Resumen para apurados
- Economistas argentinos proyectan un dólar a $1.700 para 2026 y desmienten al vocero Ravier, tras sus dichos sobre un dólar a $1.800 que generaron ruido financiero.
- Casa Rosada aclaró que la estrategia cambiaria no cambió. El mercado cotiza cerca de $1.500 respaldado por la acumulación de reservas del BCRA y el superávit comercial.
- Analistas prevén que el dólar llegará a $1.800 recién en 2027 por la cobertura preelectoral, con impacto moderado en inflación debido al bajo consumo actual.
Las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, sobre la posibilidad de que el dólar alcance los $1.800 en los próximos meses generaron ruido en el mercado y obligaron al gobierno de Javier Milei a aclarar que no existe un cambio en la estrategia cambiaria.
Aunque el funcionario sostuvo que ese valor "es una posibilidad", las proyecciones de economistas y del propio mercado ubican al tipo de cambio en un nivel más cercano a los $1.700 para el corto plazo y postergan la posibilidad de llegar a los $1.800 hacia 2027.
Si bien el Ministerio de Economía nacional evitó una respuesta formal, en la Casa Rosada dejaron trascender que la estrategia cambiaria "no se toca" y que los dichos del funcionario no debían interpretarse como una señal de una devaluación esperada, consignó el diario "Ámbito".
La polémica se produjo luego de que Ravier afirmara que un dólar de entre $1.700 y $1.800 "es una posibilidad", aunque descartó escenarios de una devaluación brusca como las registradas en otros ciclos de la historia argentina, como el fin de la Convertibilidad.
En paralelo, la evolución reciente del mercado no reflejó tensiones. El viernes, el dólar mayorista cerró en $1.497, mientras que la cotización del Banco Nación finalizó en $1.520, muy por debajo del rango mencionado por el vocero.
Las proyecciones también se ubican lejos de ese escenario. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central prevé un tipo de cambio mayorista de $1.673 para diciembre de este año y de aproximadamente $1.805 dentro de los próximos 12 meses.
En la misma línea se expresaron varios economistas, quienes consideran poco probable que el dólar alcance los $1.800 durante 2026, aunque ven factible ese nivel en el transcurso del próximo año.
El dólar para 2026
Según Gustavo Ber, de Estudio Ber, la trayectoria del tipo de cambio continuará alineada con el objetivo oficial de desacelerar la inflación. "Creo que los $1.800 podrían alcanzarse más hacia el año próximo. En lo que resta del año estimo que el tipo de cambio se deslizaría a un ritmo similar al de la inflación, dado que el Gobierno buscaría preservar el objetivo de desinflación y, en ese sentido, resulta importante mantener la calma cambiaria", señaló. Su proyección para diciembre ronda los $1.650.
Aldo Abraham, director ejecutivo de Libertad y Progreso, también relativizó las declaraciones del vocero. "Creo que a Adrián Ravier lo sacaron de contexto. Si a cualquier economista le preguntás si el dólar puede llegar a $1.800, te va a responder que sí, porque siempre puede aparecer una crisis internacional", explicó.
No obstante, aclaró que, bajo las condiciones actuales, "la probabilidad de que eso ocurra este año es muy, muy baja", debido a la estabilidad monetaria alcanzada por el Banco Central. En su escenario base tampoco espera un dólar por encima de los $1.650 antes de fin de año.
Abraham añadió que una suba del tipo de cambio no implica necesariamente un rebrote inflacionario. "El tipo de cambio es la relación entre dos monedas. Si sube porque se fortalece el dólar a nivel mundial y el peso mantiene su valor, eso no genera inflación. La inflación aparece cuando se deprecia la moneda local", sostuvo.
Con una mirada similar, Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, consideró que el principal error fue comunicacional. "Es un tema imprudente en el que se metió el vocero", afirmó.
Aunque reconoció que, bajo un esquema de flotación, un movimiento de esa magnitud nunca puede descartarse, sostuvo que las condiciones financieras actuales apuntan a un recorrido más moderado. "Con el ingreso de dólares que se espera, la mejora en la calificación y el programa financiero presentado por el Gobierno, pensamos que el tipo de cambio se moverá moderadamente. Lo vemos mucho más cerca de $1.700 que de $1.800 hacia fin de año", explicó.
Según Tiscornia, un dólar de $1.800 podría aparecer recién en 2027, especialmente en la antesala de las elecciones presidenciales, cuando suele aumentar la demanda de cobertura en moneda extranjera. Incluso en ese escenario, estimó que el traslado a precios sería menor al observado en episodios anteriores.
"Hoy la actividad económica y el consumo siguen débiles. Eso limita mucho la posibilidad de trasladar automáticamente cualquier movimiento del dólar al resto de los precios. Los bienes importados seguramente ajusten, pero es difícil que aparezcan aumentos especulativos en otros sectores como ocurría en una economía mucho más indexada", argumentó.
El analista financiero Christian Buteler coincidió en que el factor determinante no es tanto el valor nominal del dólar como la velocidad con la que alcance ese nivel. "Si el dólar llega a $1.800 dentro de dos meses, tenemos un problema, porque implica un salto cercano al 20% y eso seguramente tendrá traslado a precios", advirtió.
En cambio, sostuvo que si ese valor se alcanza dentro de diez o doce meses el panorama es distinto. "Con una inflación que viene corriendo cerca del 2% mensual, llegar a $1.800 el año próximo no sería algo para alarmarse; sería un movimiento compatible con la propia evolución de los precios", afirmó.
El ingreso de divisas, un factor clave
Federico Machado, integrante de la consultora LZZ Macro y Finanzas, descartó casi por completo la posibilidad de un dólar de $1.800 durante 2026. "La probabilidad es muy baja, casi nula", afirmó.
El economista fundamentó esa visión en el fuerte ingreso de divisas que continúa registrando la economía. "El primer semestre registró el mayor superávit comercial de la serie histórica, todavía queda liquidación de la cosecha y el petróleo volvió a ubicarse cerca de los U$S90 por barril. Además, la dolarización de carteras típica del período preelectoral probablemente empiece recién bien entrado 2027", aseguró.
En ese contexto, consideró que las presiones cambiarias más significativas podrían aparecer recién el próximo año. "La probabilidad de que el dólar llegue a esos niveles durante el año electoral es muy alta, porque el mercado suele buscar cobertura frente a un evento binario como una elección presidencial", indicó.
Machado advirtió, sin embargo, que una aceleración sostenida del tipo de cambio podría afectar el proceso de desinflación. "Hoy los bienes vienen siendo el principal ancla del índice de precios. Si el dólar empieza a subir de manera sostenida, ese canal desaparece y los bienes transables volverán a acompañar el movimiento cambiario. Tal vez no ocurra de inmediato, pero con el tiempo ese efecto termina apareciendo", explicó.
Los fundamentos macroeconómicos, por ahora, respaldan un escenario de mayor estabilidad. Según la consultora LCG, el Banco Central redujo significativamente su intervención en el mercado oficial de cambios tras varias jornadas de compras récord, pasando de adquisiciones promedio por U$S230 millones diarios a apenas U$S37 millones en la última semana relevada.
Pese a esa desaceleración, la autoridad monetaria acumula compras por U$S12.766 millones en lo que va del año, lo que permitió incrementar las reservas brutas en casi U$S7.600 millones y cumplir anticipadamente la meta anual de reservas netas comprometida con el FMI.
La consultora también destacó que el programa financiero presentado semanas atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo, cubre buena parte de las necesidades de financiamiento para el resto del año mediante emisiones locales y préstamos garantizados con organismos internacionales.
En ese marco, LCG sostuvo que, una vez agotado el cupo previsto para las compras de divisas del Tesoro, "las futuras intervenciones del Banco Central pasarán a impactar directamente sobre la acumulación de reservas, fortaleciendo aún más la posición externa".