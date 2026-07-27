Pese a los dichos de Ravier, las proyecciones del mercado ubican al dólar lejos de los $1.800 durante 2026

El dólar para 2026

Según Gustavo Ber, de Estudio Ber, la trayectoria del tipo de cambio continuará alineada con el objetivo oficial de desacelerar la inflación. "Creo que los $1.800 podrían alcanzarse más hacia el año próximo. En lo que resta del año estimo que el tipo de cambio se deslizaría a un ritmo similar al de la inflación, dado que el Gobierno buscaría preservar el objetivo de desinflación y, en ese sentido, resulta importante mantener la calma cambiaria", señaló. Su proyección para diciembre ronda los $1.650.