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Luis Caputo habló ante el campo y descartó un anuncio sobre otra baja en las retenciones

El ministro aseguró que no habrá nuevos anuncios sobre derechos de exportación en el corto plazo. Sin embargo, afirmó que el Gobierno continuará reduciendo las retenciones si el superávit fiscal lo permite.

ANTE EL CAMPO. Caputo descartó una nueva baja de retenciones.
ANTE EL CAMPO. Caputo descartó una nueva baja de retenciones.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El ministro Luis Caputo descartó este jueves en la Rural de Palermo nuevos anuncios de baja de retenciones, argumentando que dependerá de un mayor superávit fiscal.
  • Tras la reducción anunciada en mayo, el Gobierno aplica un esquema gradual de recortes para granos previsto entre 2026 y 2028, condicionado al desempeño del erario público.
  • Esta postura condiciona la aceleración del alivio impositivo a la estabilidad económica, buscando consolidar el equilibrio fiscal y garantizar divisas a través del sector.
Resumen generado con IA

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, visitó este jueves la Exposición de la Sociedad Rural Argentina, en Palermo. Aunque descartó nuevos anuncios inmediatos sobre la baja de retenciones, aseguró que el Gobierno continuará reduciendo los derechos de exportación a medida que el crecimiento económico y el superávit fiscal generen mayor margen para avanzar en esa dirección.

Durante un diálogo con la prensa, el titular del Palacio de Hacienda fue consultado sobre la posibilidad de nuevos recortes a los derechos de exportación y respondió que, por el momento, no habrá novedades.

“Los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular. En la medida que el superávit económico dé más margen, podremos seguir bajando", sostuvo.

También remarcó que el actual esquema económico genera los incentivos necesarios para impulsar la actividad productiva y aseguró que beneficia a todos los sectores.

En ese sentido, afirmó que el modelo permite que haya dólares tanto para los ahorristas como para los importadores y consideró que “favorece a todas las industrias”.

Además, vinculó el desempeño del sector agropecuario con la política económica del Gobierno y destacó que la eliminación de restricciones depende de la estabilidad y la previsibilidad. Según explicó, “el modelo económico actual genera mayor estabilidad y previsibilidad” y puso como ejemplo la capacidad del Banco Central para comprar, en promedio, U$S100 millones por día gracias al aporte de las exportaciones.

La última reducción de retenciones

La última modificación en el esquema de retenciones fue anunciada el 22 de mayo. En esa oportunidad, Caputo presentó las medidas junto al secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, durante una conferencia de prensa realizada un día después de que el presidente Javier Milei vinculara la reducción de las alícuotas con la evolución de la recaudación tributaria.

En aquel anuncio, el Gobierno estimó que el costo fiscal de la rebaja de retenciones será de U$S32 millones en 2026, U$S415 millones en 2027 y U$S1.224 millones en 2028.

El plan establece que durante 2026 las alícuotas para el trigo y la cebada se reducirán dos puntos desde junio y luego continuarán con un esquema de bajas graduales. A partir de 2027, la disminución alcanzará a todos los cultivos mediante reducciones mensuales.

En el caso de la soja, la alícuota bajará un cuarto de punto porcentual por mes durante todo 2027, comenzando en 23,75% y finalizando en 21%. Para 2028, el cronograma prevé una reducción de medio punto porcentual mensual para todas las producciones.

De esta manera, el Gobierno mantiene el esquema escalonado de rebaja de retenciones con ajustes mensuales y reglas definidas hasta 2028, mientras condiciona cualquier aceleración del proceso a la evolución del superávit fiscal y de las cuentas públicas.

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