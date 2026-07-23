Luis Caputo habló ante el campo y descartó un anuncio sobre otra baja en las retenciones

La última reducción de retenciones

La última modificación en el esquema de retenciones fue anunciada el 22 de mayo. En esa oportunidad, Caputo presentó las medidas junto al secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, durante una conferencia de prensa realizada un día después de que el presidente Javier Milei vinculara la reducción de las alícuotas con la evolución de la recaudación tributaria.