Régimen de Inocencia Fiscal: Caputo busca convencer a los ahorristas de dólares

Saqueo

Profundizando su postura, la vicepresidenta primera de la Cámara baja enmarcó el debate dentro de un proceso de “saqueo y transferencia de riquezas”, manifestando que la postura opositora trasciende el rechazo a un articulado puntual para confrontar de manera directa contra el modelo económico general. Asimismo, advirtió sobre la gravedad de otros proyectos paralelos enviados por Balcarce 50, como la iniciativa de inviolabilidad de la propiedad privada, a la cual acusó de arriesgar la soberanía sobre el territorio nacional. Finalmente, Moreau hizo un llamado a trasladar la discusión legislativa hacia las calles para frenar el avance de las reformas promovidas por el Gabinete libertario.