Lali Espósito defendió Rosalía tras las críticas por la final del Mundial: "Me parece demasiado"

Luego de regresar a la Argentina tras unos días de descanso en Italia junto a Pedro Rosemblat, Lali Espósito volvió a quedar en el centro de la escena. La cantante fue abordada por la prensa en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y se refirió por primera vez a la controversia que involucró a Rosalía después de la final del Mundial 2026.