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Lali Espósito defendió Rosalía tras las críticas por la final del Mundial: "Me parece demasiado"

Lali Espósito regresó a la Argentina y, al llegar a Ezeiza, habló sobre la polémica que involucró a Rosalía tras la final del Mundial 2026. La cantante consideró que las críticas fueron excesivas y recordó que la artista española ya pidió disculpas.

Lali Espósito salió en defensa de Rosalía tras las críticas por la final del Mundial
Lali Espósito salió en defensa de Rosalía tras las críticas por la final del Mundial
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La cantante Lali Espósito defendió a Rosalía en el aeropuerto de Ezeiza tras su regreso a Argentina, calificando de excesivas las críticas a la española por el Mundial 2026.
  • La polémica surgió cuando Rosalía reposteó un video burlándose de Argentina tras la final. Aunque la española pidió disculpas, miles de usuarios la criticaron en redes.
  • El respaldo de Lali atenúa la tensión previa a los cuatro conciertos que Rosalía ofrecerá en Buenos Aires en agosto, mientras ambas artistas retoman su agenda local.
Resumen generado con IA

Luego de regresar a la Argentina tras unos días de descanso en Italia junto a Pedro Rosemblat, Lali Espósito volvió a quedar en el centro de la escena. La cantante fue abordada por la prensa en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y se refirió por primera vez a la controversia que involucró a Rosalía después de la final del Mundial 2026.

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La artista argentina consideró que las críticas dirigidas a la cantante española fueron desmedidas y recordó que ya ofreció explicaciones por lo ocurrido.

Qué dijo Lali Espósito sobre la polémica entre Rosalía y los hinchas argentinos

Tras la consagración de España en el Mundial 2026, las redes sociales se llenaron de comentarios y debates que excedieron el plano deportivo. En ese contexto, Rosalía quedó envuelta en una fuerte polémica luego de compartir un video publicado por Mia Khalifa.

En las imágenes, la influencer aparece haciendo la mímica de un fragmento de "La perla", una de las canciones del álbum Lux. El video estaba acompañado por la frase: "Así suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas", un mensaje que numerosos usuarios interpretaron como una indirecta hacia la Selección Argentina y sus hinchas tras la final.

La publicación generó una ola de críticas contra la artista española, quien posteriormente pidió disculpas por la repercusión que tuvo el contenido compartido.

Consultada sobre el tema a su llegada al país, Lali respaldó a Rosalía y sostuvo que el enojo generado le pareció excesivo, al considerar que la cantante ya había aclarado la situación y que se trató simplemente de un reposteo en su cuenta de TikTok.

El regreso de Lali al país

La intérprete de "Fanático" aterrizó este sábado 25 de julio en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde fue recibida por seguidores que esperaban saludarla y tomarse fotografías con ella.

Para la ocasión eligió un look completamente de jean, integrado por un pantalón celeste de corte recto, una camisa de denim a tono y una remera blanca básica. Completó el conjunto con una gorra gris con el Sol de Mayo estampado en el frente y lentes de sol negros.

Tras su paso por Italia, la cantante retomará sus compromisos profesionales en Argentina, mientras la expectativa también crece por la visita de Rosalía, quien tiene programadas cuatro presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires entre el 1 y el 6 de agosto.

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