Del video viral a la cancha: la historia detrás de la bandera de Malvinas que conmovió a La Ciudadela

Tigre fue el pionero a nivel internacional al mostrarla en Montevideo luego de golear 3-0 a Nacional por la Copa Sudamericana —lo que le valió la apertura de un expediente disciplinario por parte de la Conmebol—. En el ámbito local, Argentinos Juniors hizo lo propio en el Torneo Clausura frente a Sarmiento (acompañado por una campaña para estampar gratis el parche de las islas en la camiseta de sus socios), Belgrano de Córdoba la desplegó en el Gigante de Alberdi para festejar su triunfo 2-1 ante Rosario Central, y Ferro Carril Oeste se sumó en la misma fecha del ascenso.