Del video viral a la cancha: la historia detrás de la bandera de Malvinas que conmovió a La Ciudadela
Nació como una iniciativa de los socios, estalló en las redes tras la emotiva reacción de dos abuelos en la puerta del estadio y terminó en manos del plantel profesional. La trastienda de la pancarta que unió a San Martín con el mensaje de la Selección.
El protocolo dictaba un minuto de aplausos y una pancarta institucional con la leyenda “¡Gracias Selección!”, en sintonía con la disposición de la AFA para homenajear en todas las canchas del país al equipo de Lionel Scaloni tras el subcampeonato en la Copa del Mundo 2026. La Ciudadela cumplió a rajatabla ese reconocimiento. Sin embargo, en el estadio de San Martín el tributo sumó un capítulo con sello propio, gestado desde el corazón de la tribuna.
A la par del mensaje oficial, los futbolistas de San Martín saltaron al campo de juego desplegando una tela blanca con letras negras: “Las Malvinas son argentinas”. No fue una casualidad ni una movida corporativa, sino una réplica exacta de la pancarta que los jugadores de la selección argentina habían exhibido luego del inolvidable triunfo ante Inglaterra en la semifinal del Mundial, confeccionada en Tucumán por iniciativa de un grupo de socios.
Una idea de corazón
La propuesta nació un par de días atrás en el seno de la hinchada. Joaquín Monayer, socio que colabora activamente en la organización de los recibimientos, explicó cómo se gestó la acción “La hicimos anteayer, para la ocasión. Es una réplica nomás”, aclara. “En este tema colaboramos todos: se hace la movida y se suman distintas peñas, socios, la barra... Siempre de corazón, de parte de todos”, agrega.
El impacto del trapo no esperó al pitazo inicial. El día anterior, mientras estaba colgada en la puerta del estadio, una escena quedó registrada en video y se volvió viral en las redes sociales: una pareja de ancianos que caminaba por el barrio detuvo su marcha de manera totalmente espontánea, sorprendida y conmovida ante el mensaje, contemplándolo durante varios segundos.
De las redes al césped
Ese registro provocó una ola de comentarios entre los hinchas, que empezaron a pedir de manera unánime que el equipo saliera a la cancha sosteniendo esa misma bandera antes del partido.
“Ayer la gente, ni bien la vio, se paraba y sacaba fotos. Lo de los abuelitos fue todo natural en ese momento. ¿Quién podría no estar de acuerdo? Si es una verdad absoluta”, remarcó Monayer sobre el significado de un reclamo que trasciende cualquier camiseta.
Un grupo selecto
El deseo popular no tardó en canalizarse. A través de gestiones entre los organizadores y gente vinculada al vestuario, la bandera cruzó el túnel y llegó a manos del equipo minutos antes del arranque del partido.
El detalle no es menor. Aunque en la inmensa mayoría de las canchas argentinas abundan las banderas y “trapos” de tribuna con inscripciones o mapas alusivos a las Islas Malvinas, apenas un puñado de instituciones en todo el país logró que sus planteles profesionales posaran en la foto oficial con una réplica exacta del cartel de la Selección.
Tigre fue el pionero a nivel internacional al mostrarla en Montevideo luego de golear 3-0 a Nacional por la Copa Sudamericana —lo que le valió la apertura de un expediente disciplinario por parte de la Conmebol—. En el ámbito local, Argentinos Juniors hizo lo propio en el Torneo Clausura frente a Sarmiento (acompañado por una campaña para estampar gratis el parche de las islas en la camiseta de sus socios), Belgrano de Córdoba la desplegó en el Gigante de Alberdi para festejar su triunfo 2-1 ante Rosario Central, y Ferro Carril Oeste se sumó en la misma fecha del ascenso.
Gracias a la chispa de su gente, San Martín logró inscribirse en ese selecto listado. Entre el minuto de aplausos promovido por la AFA y la sensibilidad colectiva de los socios que movilizó a un barrio, La Ciudadela entregó un homenaje redondo: la gratitud a una Selección que volvió a poner al país en los primeros planos, y la reafirmación inquebrantable de una causa nacional.
Las Malvinas son argentinas.