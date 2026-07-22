"A mí me plantás batalla y yo te respondo": la contundente respuesta de Lali tras las duras críticas a la Argentina

Resumen para apurados
- Lali Espósito defendió en TikTok a la Selección Argentina y sus hinchas tras el torneo, respondiendo con firmeza a las acusaciones internacionales de racismo y violencia.
- El choque mediático escaló tras el torneo con acusaciones globales contra los hinchas y cruces políticos, como la pancarta del plantel reclamando la soberanía de las Malvinas.
- La controversia refleja cómo la disputa deportiva migró al terreno digital, polarizando opiniones entre duras críticas externas y férreas defensas de la imagen nacional.
Hace rato que la Copa del Mundo dejó de jugarse en las canchas para disputarse en el terreno de las redes sociales. Los defensores rivales volcaron sus quejas contra la FIFA, repudiando el racismo y los cánticos burlones en el universo virtual, un espacio al que progresivamente se acoplaron medios de comunicación, famosos, grandes industrias como Hollywood, cantantes, escritores y congresistas, impulsando una campaña contra la Argentina que alcanzó dimensiones impensadas. Pero así como aparecieron detractores, las celebridades connacionales también salieron al cruce.
En ese contexto, Lali Espósito intervino públicamente para respaldar a la Scaloneta tras la derrota en el torneo y la posterior oleada de críticas contra los futbolistas y la hinchada, donde los cuestionamientos escalaron hasta denuncias de una cultura “racista”, “violenta” y “sin clase”. De este modo, los titulares internacionales dejaron de priorizar el éxito de España para enfocarse en análisis pormenorizados sobre las actitudes de algunos jugadores y fanáticos, generalizando sus comportamientos a una población entera de 47 millones de habitantes.
Tensión política y acusaciones cruzadas
Los gestos del plantel albiceleste y de los simpatizantes estuvieron bajo la mira a lo largo de todo el certamen, pero sin dudas uno de los momentos más ríspidos se vivió en el partido contra Inglaterra, un enfrentamiento que terminó por consagrarse como un suceso destacado en la carrera de la Selección. En aquella ocasión, los futbolistas se enfrentaron al mundo exhibiendo una pancarta que reclamaba la soberanía de las Islas Malvinas; ante semejante pronunciamiento y la renuncia al silencio, gran parte del ámbito internacional recibió el gesto como una ofensa.
Por otra parte, las acusaciones derivaron en el terreno del racismo, donde figuras de renombre internacional se plegaron a los cuestionamientos contra el país, aunque en varios casos debieron salir luego a pedir perdón en sus perfiles digitales. Tras la final disputada en Nueva York, las plataformas reflejaron una fuerte reacción ante los señalamientos externos, generando debates apasionados sobre el desempeño deportivo, pero también acerca de los valores y actitudes atribuidos a los deportistas y a la tribuna.
La respuesta de Lali ante la marea de críticas
Frente a esta postura confrontativa de un entorno global volcado en contra de la Argentina, Lali Espósito no se quedó callada. A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, la artista recurrió a las emblemáticas palabras de Moria Casán para fijar su posición:
“Todos se la agarran conmigo y a mí me importa tres pitos quiénes sean. A mí me plantás batalla y yo te respondo. Aguantate, así seas un cuatro de copas o un as de bastos, un as de espadas, o lo que seas”, recitó la cantante, eligiendo esta frase como consigna para expresar su apoyo incondicional.
El posteo de la intérprete cerró con una sola palabra: "Argentina", acompañada por el emoji de la bandera nacional y dos corazones blancos, subrayando su compromiso y orgullo patrio frente a la adversidad pública. En los días posteriores a la consagración española, el debate sobre el comportamiento de la Selección y sus seguidores continuó encendido en las redes y en los medios de comunicación, dividiendo opiniones entre quienes condenaron ciertas actitudes y quienes defendieron al conjunto albiceleste como víctima de una campaña desmedida e injusta.