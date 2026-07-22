"A mí me plantás batalla y yo te respondo": la contundente respuesta de Lali tras las duras críticas a la Argentina

Tensión política y acusaciones cruzadas

Los gestos del plantel albiceleste y de los simpatizantes estuvieron bajo la mira a lo largo de todo el certamen, pero sin dudas uno de los momentos más ríspidos se vivió en el partido contra Inglaterra, un enfrentamiento que terminó por consagrarse como un suceso destacado en la carrera de la Selección. En aquella ocasión, los futbolistas se enfrentaron al mundo exhibiendo una pancarta que reclamaba la soberanía de las Islas Malvinas; ante semejante pronunciamiento y la renuncia al silencio, gran parte del ámbito internacional recibió el gesto como una ofensa.