Lali Espósito rompió el silencio y contó por qué no cantó el himno en la final del Mundial 2026

Resumen para apurados
- Lali Espósito aclaró este sábado en el aeropuerto de Ezeiza que no cantó el himno en la final del Mundial 2026 porque rechazó la invitación al estar de vacaciones.
- Tras rumores sobre su ausencia en el partido ante España, María Becerra entonó el himno. Además, Lali defendió a Rosalía por las críticas tras la derrota argentina.
- Las declaraciones buscan cerrar la controversia entre cantantes y atenuar el rechazo hacia Rosalía antes de sus conciertos con entradas agotadas en Buenos Aires.
Después de varias semanas de descanso en Europa, Lali Espósito regresó este sábado a la Argentina y aprovechó su llegada al aeropuerto internacional de Ezeiza para aclarar una de las polémicas que más repercusión tuvo durante la final del Mundial 2026: por qué no fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino.
La cantante fue recibida por varios fanáticos que se acercaron para pedirle fotos y saludos. También dialogó con un cronista y explicó qué fue lo que realmente ocurrió, luego de que circularan distintas versiones sobre su ausencia y la convocatoria de María Becerra para cantar antes del partido decisivo entre Argentina y España.
Lali confirmó que los organizadores sí se comunicaron con ella para repetir el papel que había tenido en Qatar 2022. Sin embargo, aseguró que decidió no aceptar la propuesta porque se encontraba de vacaciones.
Además, destacó el desempeño de María Becerra y afirmó que su colega interpretó el himno de muy buena manera.
Su respaldo a Rosalía
Durante la charla con la prensa, Lali también se refirió a la polémica que envolvió a la cantante española Rosalía, quien días atrás compartió un video contra la Selección argentina y recibió una fuerte ola de críticas en las redes sociales.
La artista salió en defensa de la española y aseguró que se trata de "una persona muy amorosa". También consideró que el nivel de hostigamiento que recibió fue excesivo, sobre todo porque ya pidió disculpas por lo ocurrido.
Rosalía mantiene sus shows en Buenos Aires
La controversia estalló después de que Rosalía reposteara una publicación de Mía Khalifa contra la Selección argentina, que el domingo perdió la final del Mundial 2026 frente a España.
La cantante española, que en diciembre había visitado la Argentina para promocionar su nuevo disco, Lux, quedó en el centro de las críticas por esa publicación. Durante aquella visita también confirmó que regresaría al país en agosto para presentarse en el Arena de Buenos Aires.
Tras el revuelo, Rosalía utilizó sus redes sociales para pedir disculpas. "Le di compartir porque sonaba 'La perla', ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón", escribió.
A pesar de las versiones que hablaban de una posible campaña para devolver las entradas, sus cuatro presentaciones previstas para el 1, 2, 4 y 6 de agosto, en Villa Crespo, continúan con localidades agotadas.