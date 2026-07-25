El escándalo de Rosalía suma un nuevo capítulo: qué pasó con las entradas de sus recitales en Argentina

Qué respondió el Movistar Arena sobre la devolución de entradas

Ante la consulta de quienes solicitaron cancelar la compra, el Movistar Arena envió un comunicado en el que recordó cuál es la política vigente para los reintegros. Según el mensaje, el plazo para solicitar la devolución del dinero es de hasta diez días posteriores a la fecha de compra. Una vez superado ese período, la organización indicó que no se realizan reembolsos, sin excepciones.