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El escándalo de Rosalía suma un nuevo capítulo: qué pasó con las entradas de sus recitales en Argentina

Tras el pedido de disculpas de Rosalía por compartir un video que generó rechazo entre sus seguidores argentinos, crecieron los pedidos de devolución de entradas para sus recitales. Qué dijo el Movistar Arena y cómo sigue la controversia.

El Movistar Arena respondió a quienes buscan cancelar las entradas para los shows de Rosalía
El Movistar Arena respondió a quienes buscan cancelar las entradas para los shows de Rosalía Caras
Por Mercedes Mosca Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • Fans argentinos exigen la devolución de entradas para los shows de Rosalía en el Movistar Arena de Buenos Aires por un video considerado ofensivo tras el Mundial.
  • La cantante se disculpó alegando que no leyó el texto del video reposteado. El estadio negó reembolsos fuera del plazo de 10 días, generando reclamos legales.
  • El conflicto afecta la imagen de Rosalía en Argentina, provocó la suspensión de eventos tributo por amenazas y mantiene la incertidumbre sobre sus próximos shows.
Resumen generado con IA

La controversia que envuelve a Rosalía tras compartir en sus redes sociales un video que fue interpretado como ofensivo para Argentina continúa sumando capítulos. A pocos días de sus presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires, numerosos seguidores impulsaron una campaña en redes sociales para devolver las entradas, aunque la respuesta del estadio no fue la que esperaban.

Qué compartió Rosalía tras la final del Mundial y por qué miles de argentinos la cuestionan

Qué compartió Rosalía tras la final del Mundial y por qué miles de argentinos la cuestionan

Pese a que la cantante española pidió disculpas públicamente y eliminó la publicación, el malestar entre parte de su público argentino persiste y derivó en reclamos para obtener el reintegro del dinero abonado por los tickets.

Qué respondió el Movistar Arena sobre la devolución de entradas

Ante la consulta de quienes solicitaron cancelar la compra, el Movistar Arena envió un comunicado en el que recordó cuál es la política vigente para los reintegros. Según el mensaje, el plazo para solicitar la devolución del dinero es de hasta diez días posteriores a la fecha de compra. Una vez superado ese período, la organización indicó que no se realizan reembolsos, sin excepciones.

Como alternativa para quienes decidan no asistir al recital, el estadio informó que los códigos QR de las entradas podrán transferirse a otra persona cuando esa opción quede habilitada en la cuenta del comprador.

Sin embargo, algunos fanáticos sostienen que la posibilidad de ejercer el derecho de arrepentimiento debería analizarse en función de la fecha del evento y mencionan la Ley de Defensa del Consumidor como fundamento de su reclamo.

El origen del conflicto con Rosalía

La polémica comenzó cuando Rosalía compartió en su perfil de TikTok un video publicado por Mia Khalifa. El contenido incluía un mensaje que muchos usuarios interpretaron como una burla hacia Argentina tras la final del Mundial 2026, acompañado por la canción La Perla, perteneciente al álbum Lux de la artista catalana.

La publicación generó una rápida reacción en redes sociales, donde miles de usuarios cuestionaron la decisión de la cantante y manifestaron su descontento de cara a los recitales programados en Buenos Aires.

El pedido de disculpas de Rosalía

Frente a la repercusión, Rosalía utilizó sus historias de Instagram para explicar lo sucedido y ofrecer disculpas a sus seguidores argentinos. La cantante aseguró que compartió el video porque estaba musicalizado con su canción y afirmó que no había leído el texto que acompañaba la publicación.

"Le di compartir porque sonaba 'La Perla', ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón", escribió junto a una bandera argentina y emojis. Además de pedir disculpas, la artista eliminó el contenido de su perfil y aclaró que nunca tuvo la intención de burlarse de la Selección argentina.

Un evento homenaje también fue cancelado

En medio del clima de tensión, también se suspendió un concierto sinfónico inspirado en la obra de Rosalía que iba a realizarse en el Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU) de Córdoba.

La organización informó que la decisión se tomó por razones ajenas al museo y con el objetivo de resguardar la seguridad de los artistas, luego de recibir mensajes de odio y amenazas a través de las redes sociales.

La cancelación se produjo mientras continúa la controversia en torno a la cantante española, que intenta dejar atrás el episodio a pocos días de reencontrarse con el público argentino en el Movistar Arena.

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