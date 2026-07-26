CulturaMúsica Leonor Benedetto: “El arte es una puerta hacia la transformación humana” La actriz habló sobre el valor del arte en tiempos de incertidumbre. Junto a Favero rendirá homenaje a Borges a 40 años de su muerte Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL PALABRA Y MÚSICA. La actriz y el pianista protagonizan “Borges, el eco infinito” en el Teatro San Martín. Por Belén Castellano Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Chechelos despliega una mirada propia del folclore Julio Cultural: las vacaciones se van con teatro musical infantil El foclore está en luto en Argentina: murió Alberto José Ovando, histórico integrante de Los Fronterizos Pity Álvarez suspendió su show en Tucumán a días del juicio oral por el crimen de Villa Lugano ¿Publicaste una novela o componés música? Podés ganar hasta $3 millones Lo más popular Hablemos del racismo argentino Recomendaciones para combatir los problemas sanitarios en el cultivo de soja La Eeaoc analizó el efecto de diversas estrategias de fertilización, sobre cultivos y sobre el suelo Exponen ideas sobre tres malezas que están avanzando sobre la soja Más frigoríficos fueron habilitados para exportar carne al “Gigante asiático” Ranking notas premium Jaldo pasó de la angustia al reposo, tras la intervención cardíaca El Gobierno tucumano anunciará el lunes la convocatoria a elecciones Honorarios y herramientas digitales: proponen cambios a la Ley de Mediación en Tucumán De Ortega a Jaldo: los problemas de salud que aquejaron a los gobernadores Ian Somerhalder: el actor que cambió Hollywood y eligió una vida en el campo