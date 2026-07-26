Chechelos despliega una mirada propia del folclore

Casi desde su propio nacimiento, hace una década, Chechelos tiene agendada a Tucumán como una provincia de visita en cada gira nacional que encaran. Pero este año debutarán en un nuevo escenario: esta tarde, desde las 19, el dúo de cuerdas que conforman Ramiro Zárate Gigli y Mauro Sarachian estará en la Casa de la Cultura Catalina Albarración de Suárez de Tafí Viejo (avenida Alem 753), para presentar un repertorio que siempre está en constante evolución, reinterpretando ritmos como gato, chacarera, zamba o escondido.
“En noviembre del año pasado presentamos ‘X años’; sentimos que hoy los discos tienen una función distinta con respecto al pasado: ya no es un material de difusión, sino más bien una fotografía del momento de madurez sonora del grupo”, resume Zárate Gigli en diálogo con LA GACETA.
- ¿Cuál fue el resultado alcanzado?
- Queríamos plasmar en esta producción nuestra propia composición de música folclórica desde los violoncelos, tanto con canciones como en temas instrumentales. Estamos muy contentos con el resultado, después de tanto tiempo de ruta, de conciertos, de música en festivales, en teatros, en peñas.
- Chechelos ha planteado una indagación musical desde su origen que le permitió una identidad reconocida.
- Buscamos llevar el violonchelo a lugares nuevos, explorarlo, darle una identidad latinoamericana, sobre todo. Uno es consciente de la historia del instrumento, de la tradición que representa el continente europeo de donde viene, y sentimos que el desarrollo que hacemos con las prácticas tiene mucho que ver con profundizar lo nuestro, con repensar el instrumento. Eso es lo que pretendemos en cada sonoridad que conseguimos, en cada cosa que descubrimos y desarrollamos, en todo lo que adaptamos, en cada nueva forma de tocar y hasta de organizarnos económicamente en torno a la música argentina.
- Subsistir es un desafío clásico del músico independiente...
- Ya no seguimos simplemente los pasos de tocar en una orquesta, como lo hicimos, sino que vemos otra forma de ser músicos. Apostamos -por convicción- al desarrollo de una música mirada desde nuestro continente.
- ¿Qué se viene a futuro?
- Todo lo que hicimos nos fue desarrollando una sonoridad, una manera de tocar, una dinámica sobre el escenario, que pudimos grabar. Esa fue nuestra intención. A partir de ahora vamos a mirar para adelante en los próximos proyectos. Tenemos la idea que el próximo trabajo sea dedicado directamente al rock nacional bien clásico, con los primeros temas del género. Todavía le estamos dando forma en la cabeza. No lo empezamos a trabajar, pero es al lugar al que queremos llegar el año que viene.
Alternativas
El folclore tiene otras propuestas para hoy. Al mediodía, también en Tafí Viejo, el bar El Industrial (avenida Alem 501) recibirá a Labio Morao; mientras que también para el almuerzo, en la peña La Casa de Yamil (España 153) actuará José Costilla.
Desde las 21.30, Ángeles de Acero recreará en el Bar Irlanda (Catamarca 380) el mítico recital de 2009 de AC/DC en el Monumental de River Plate, con un repaso de sus clásicos con acceso libre. En tanto, en el Restó Boris (San Juan 1.131) se presentará Encuentro Jazz Quartet.