Chechelos despliega una mirada propia del folclore

- Buscamos llevar el violonchelo a lugares nuevos, explorarlo, darle una identidad latinoamericana, sobre todo. Uno es consciente de la historia del instrumento, de la tradición que representa el continente europeo de donde viene, y sentimos que el desarrollo que hacemos con las prácticas tiene mucho que ver con profundizar lo nuestro, con repensar el instrumento. Eso es lo que pretendemos en cada sonoridad que conseguimos, en cada cosa que descubrimos y desarrollamos, en todo lo que adaptamos, en cada nueva forma de tocar y hasta de organizarnos económicamente en torno a la música argentina.