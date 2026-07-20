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Pity Álvarez suspendió su show en Tucumán a días del juicio oral por el crimen de Villa Lugano

El músico explicó que busca evitar que la Justicia interprete la presentación como una provocación antes del inicio del debate oral por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz.

Pity Álvarez suspendió su show en Tucumán a días del juicio oral por el crimen de Villa Lugano.s
Pity Álvarez suspendió su show en Tucumán a días del juicio oral por el crimen de Villa Lugano.s TN
Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • El músico Pity Álvarez suspendió su show del 8 de agosto en Tucumán para evitar que la Justicia lo interprete como una provocación previo a su juicio por homicidio el 10 de agosto.
  • Álvarez canceló la fecha tras consejos de su entorno. El proceso por el crimen de Cristian Díaz (2018) se reanuda luego de que pericias médicas determinaran que está apto.
  • El debate oral contará con 11 audiencias entre agosto y septiembre. El resultado judicial definirá el futuro de Álvarez, quien enfrenta restricciones para salir del país.
Resumen generado con IA

Pity Álvarez anunció la cancelación del recital que tenía previsto ofrecer el 8 de agosto en Tucumán, apenas dos días antes del comienzo del juicio oral en su contra por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

La decisión fue comunicada por el propio cantante a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram. Allí explicó que optó por suspender el espectáculo para evitar que la Justicia interpretara la presentación como una "burla" en la antesala de la primera audiencia, programada para el 10 de agosto.

"La fecha en Tucumán decidí bajarla porque podría parecerles a los jueces y al fiscal que me estoy burlando de ellos", expresó el músico en el video.

No obstante, aclaró que esa no era su postura personal. "Yo no creo lo mismo, pero la gente manda", agregó, al señalar que la advertencia surgió de personas de su entorno.

Álvarez también indicó que todavía no hay una nueva fecha confirmada para el recital en Tucumán, aunque estimó que el espectáculo podría concretarse durante septiembre.

En los últimos meses, el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados volvió a mostrarse activo con su carrera musical. Además del recital de tres horas que brindó en diciembre de 2025 en el estadio Mario Kempes de Córdoba, lanzó nuevas canciones, entre ellas "Lejos de ser" y una versión de "Imágenes paganas", el clásico de Virus.

El juicio por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz

Pity Álvarez está acusado de haber asesinado a Cristian Maximiliano Díaz en julio de 2018, en el barrio Samoré de Villa Lugano. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 dispuso que el juicio oral comenzará el próximo 10 de agosto.

El proceso había permanecido suspendido debido a las dudas sobre la salud mental del músico. Sin embargo, los jueces consideraron que su estado actual permite retomar las actuaciones judiciales, al entender que sus facultades mentales se encuentran estabilizadas y que está en condiciones de comprender el alcance y las consecuencias del proceso penal.

La resolución se apoyó en el dictamen fiscal y en las pericias realizadas. Los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro señalaron que se observa en Álvarez "a una persona evidentemente orientada en tiempo y espacio, con conciencia de situación y con evidente dominio de su capacidad de atención y concentración".

En ese mismo dictamen, el fiscal Sandro Abraldes destacó que el cantante realizó un recital de tres horas en el estadio Mario Kempes de Córdoba en diciembre de 2025 y que, para ese momento, ya se encontraban a la venta las entradas para otro show en Rosario.

El tribunal fijó un total de 11 audiencias de debate, que se desarrollarán entre agosto y septiembre de 2026. Además, dispuso la prohibición de salida del país y la restricción para ausentarse de la Ciudad de Buenos Aires sin autorización judicial expresa.

Temas Cristian "Pity" Álvarez
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