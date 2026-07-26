EconomíaNoticias económicas ¿La economía está partida o crece a dos velocidades? Los datos confirman que energía, minería y agro siguen expandiéndose, pero la inversión, el consumo y la industria aún no se recuperan. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL SECTORES. La minería y la energía están dejando atrás al motor del agro en materia de comercio exterior. La industria y el comercio no repuntan. Por Marcelo Aguaysol Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Kristalina Georgieva vendrá a la Argentina y visitará Vaca Muerta en una señal de respaldo al plan económico Soja: esta campaña se lograron resultados económicos positivos H&M acelera su desembarco en Argentina: cuándo y dónde abrirá su primer local Paritaria de Comercio: acordaron una suba salarial del 5,7% y un bono de $50.000 para empleados mercantiles El índice de vulnerabilidad habitacional alcanzó su récord y el 73% de los inquilinos tiene deudas Lo más popular Hablemos del racismo argentino Recomendaciones para combatir los problemas sanitarios en el cultivo de soja La Eeaoc analizó el efecto de diversas estrategias de fertilización, sobre cultivos y sobre el suelo Exponen ideas sobre tres malezas que están avanzando sobre la soja Más frigoríficos fueron habilitados para exportar carne al “Gigante asiático” Ranking notas premium Jaldo pasó de la angustia al reposo, tras la intervención cardíaca El Gobierno tucumano anunciará el lunes la convocatoria a elecciones Honorarios y herramientas digitales: proponen cambios a la Ley de Mediación en Tucumán De Ortega a Jaldo: los problemas de salud que aquejaron a los gobernadores Ian Somerhalder: el actor que cambió Hollywood y eligió una vida en el campo