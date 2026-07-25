Soja: esta campaña se lograron resultados económicos positivos

En el XXIX° Taller de Variedades y Manejo del Cultivo de Soja, que organizó la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), Daniela Pérez, de la sección Economía y Estadísticas, presentó la Encuesta de Soja de la Eeaoc 2026, con la que recabo información de las 142.610 hectáreas de Tucumán y de su zona de influencia, que incluye el oeste de Santiago del Estero, el sudeste de Catamarca y el sur de Salta.