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Soja: esta campaña se lograron resultados económicos positivos

Las mejoras de los rindes y del precio revirtieron la situación del año anterior.

Soja: esta campaña se lograron resultados económicos positivos
Hace 5 Hs

En el XXIX° Taller de Variedades y Manejo del Cultivo de Soja, que organizó la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), Daniela Pérez, de la sección Economía y Estadísticas, presentó la Encuesta de Soja de la Eeaoc 2026, con la que recabo información de las 142.610 hectáreas de Tucumán y de su zona de influencia, que incluye el oeste de Santiago del Estero, el sudeste de Catamarca y el sur de Salta.

Los resultados indican que la campaña de soja 2025/26 se destacó por los elevados rindes. El promedio simple de Tucumán fue de 3,2 toneladas por hectárea (t/ha); al incluir la zona de influencia el valor llega a 3,54 t/ha.

Sobre el manejo del cultivo, la tecnología de semilla más utilizada continuó siendo IPRO, aunque aumentó la participación de Conkesta. El grupo de madurez VI siguió siendo predominante y la mayor parte de la superficie se sembró durante la segunda quincena de diciembre.

La presión sanitaria se mantuvo elevada. En el manejo de enfermedades aumentó la proporción de lotes con dos aplicaciones de fungicidas, mientras que el picudo negro, las orugas y las chinches continuaron siendo las principales plagas. En cuanto al manejo de malezas, persistieron las dificultades para controlar Borreria spp. y Amaranthus spp., con predominio de esquemas de tres aplicaciones y un mayor uso de tecnologías de pulverización dirigida.

En cuanto a nutrición y fertilidad, predominaron niveles bajos de materia orgánica, con valores de entre 1,5% y 2%, así como un porcentaje importante de lotes con contenidos de fósforo por debajo del nivel crítico. El superfosfato triple continuó siendo la principal fuente de fósforo, mientras que el uso de inoculantes alcanzó el 98%. También se observó una creciente incorporación de drones para la aplicación de herbicidas, fungicidas e insecticidas.

Los gastos de barbecho a cosecha se ubicaron cerca de los U$S 400 por hectárea. La mejora de los rendimientos y el aumento del precio de la soja permitieron que los rindes de indiferencia se mantuvieran por debajo de los rendimientos obtenidos, incluso en planteos con arriendo. Esto permitió revertir la situación económica ajustada de la campaña 2024/25 y obtener resultados positivos en la campaña 2025/26.

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