Kristalina Georgieva vendrá a la Argentina y visitará Vaca Muerta en una señal de respaldo al plan económico
La titular del FMI arribará el lunes por invitación de Javier Milei. Además de recorrer Loma Campana junto a YPF, se espera que mantenga reuniones con el Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Resumen para apurados
- Kristalina Georgieva, titular del FMI, visitará Argentina el lunes invitada por Javier Milei para respaldar el plan económico y recorrer Vaca Muerta en Neuquén.
- La visita incluye reuniones con Milei y Caputo para revisar el acuerdo y el área energética, tras cumplir las metas de reservas pero bajo presión fiscal.
- El respaldo busca enviar confianza a los mercados internacionales, fortalecer negociaciones futuras y potenciar el crecimiento mediante exportaciones de divisas.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegará a la Argentina el próximo lunes en una visita que el Gobierno interpreta como una nueva muestra de respaldo al programa económico. Invitada por el presidente Javier Milei, la funcionaria desembarcará en un contexto de fuerte sintonía entre la administración nacional y el organismo internacional, una relación que el ministro de Economía, Luis Caputo, definió recientemente como una etapa en la que "no puede ser mejor".
Hasta el momento, la única actividad confirmada es una recorrida por Loma Campana, en el corazón de Vaca Muerta, donde será recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín. La visita al yacimiento neuquino está prevista, en principio, para el martes 28 de julio.
Aunque la agenda oficial todavía no fue difundida ni por el Ministerio de Economía ni por la Casa Rosada, se da por descontado que Georgieva mantendrá reuniones tanto con Milei como con Caputo. Se espera que el propio FMI comunique el cronograma de actividades en los próximos días.
Días atrás, el ministro de Economía había anunciado la llegada de la titular del organismo a través de la red social X. En ese mensaje calificó como "excelente" el vínculo con el FMI y sostuvo que la visita se realizará "en el marco del exitoso programa económico en curso".
Seguimiento del acuerdo y foco en el desarrollo energético
Entre los principales objetivos del viaje figura el seguimiento del acuerdo vigente entre la Argentina y el FMI, además de la posibilidad de profundizar el respaldo del organismo al programa económico.
Caputo señaló que la visita "permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico".
Según publicó Infobae, Georgieva también pondrá el foco en el desarrollo energético del país, uno de los ejes estratégicos de la gestión de Milei. En ese contexto se enmarca la visita a Loma Campana, considerada uno de los principales desarrollos de Vaca Muerta.
Los últimos encuentros entre Georgieva y el Gobierno
El último encuentro presencial entre Caputo y Georgieva tuvo lugar en abril, en Washington D.C., durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial. En esa oportunidad, el equipo económico argentino avanzó en acuerdos de garantías con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que luego fueron anunciados como parte del esquema de financiamiento previsto hasta 2027.
En tanto, Milei no mantiene un encuentro personal con la directora gerente del FMI desde septiembre de 2025, cuando coincidieron en Nueva York. Allí analizaron el impacto del swap por U$S 20.000 millones que la administración de Donald Trump otorgó a la Argentina.
Tras esa reunión, Georgieva sostuvo: "Es muy importante mantener el rumbo de las reformas para que Argentina pueda seguir viendo una bajada de la inflación, un aumento de la actividad económica, la reducción de la pobreza y el aumento del bienestar del pueblo argentino", según consignó Infobae.
Un nuevo escenario para la relación con el FMI
La visita se produce en un contexto distinto al de años anteriores. Si bien históricamente uno de los principales puntos de tensión con el organismo fue la acumulación de reservas del Banco Central, durante 2026 ese frente mostró avances.
La entidad que conduce Santiago Bausili ya compró más de U$S 12.700 millones y cumplió la meta de acumulación de reservas correspondiente al primer semestre, aunque para diciembre deberá alcanzar un objetivo de U$S 8.000 millones.
En paralelo, la principal preocupación del FMI parece haberse desplazado hacia el frente fiscal.
En junio, el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $696.843 millones y un déficit financiero de $1.024.891 millones. En ese mismo mes, el pago de intereses netos alcanzó los $328.049 millones.
Caputo atribuyó esos resultados a una menor recaudación por la postergación del pago del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y a la estacionalidad derivada del pago del medio aguinaldo.
Hasta mayo, el superávit primario acumulado representaba el 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI), pero tras el resultado de junio descendió al 0,6%. A pesar de ello, el Gobierno ratificó su compromiso de cumplir la meta de superávit primario del 1,4% del PBI acordada con el FMI para 2026.
El propio Caputo reconoció que las posibilidades de seguir reduciendo el gasto público son cada vez más acotadas.
"Para eso tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años", afirmó durante el programa Economía de quincho.
Un respaldo con impacto político y económico
Para el Gobierno, la presencia de Georgieva también representa un fuerte respaldo institucional al rumbo económico de la administración de Milei. La expectativa oficial es aprovechar la visita para fortalecer la posición argentina de cara a futuras negociaciones con el organismo y enviar una señal de confianza a los mercados internacionales.
En ese marco, la recorrida por Loma Campana adquiere un valor estratégico. El desarrollo de Vaca Muerta es uno de los pilares del programa económico oficial por su potencial para incrementar las exportaciones, generar divisas y consolidar una de las principales fuentes de crecimiento de la economía argentina.