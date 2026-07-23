Kristalina Georgieva vendrá a la Argentina y visitará Vaca Muerta en una señal de respaldo al plan económico

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegará a la Argentina el próximo lunes en una visita que el Gobierno interpreta como una nueva muestra de respaldo al programa económico. Invitada por el presidente Javier Milei, la funcionaria desembarcará en un contexto de fuerte sintonía entre la administración nacional y el organismo internacional, una relación que el ministro de Economía, Luis Caputo, definió recientemente como una etapa en la que "no puede ser mejor".