Incendios forestales: ¿qué impacto tiene el humo en la salud?

La Anses señala los efectos sobre los bomberos, expuestos de forma directa durante la intervención, pero también de forma indirecta cuando el incendio ya ha sido extinguido, “durante las fases de vigilancia, investigación y desescombro, así como al regresar al parque de bomberos, debido a la contaminación de los equipos, el material o los vehículos por el hollín y las aguas utilizadas para la extinción”.