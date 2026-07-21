Francia prohibió las redes sociales para menores de 15 años: es el primer país de la Unión Europea en hacerlo

Resumen para apurados
- El Parlamento francés aprobó una ley que prohíbe las redes sociales a menores de 15 años desde septiembre, para proteger a niños de los efectos nocivos de estas plataformas.
- La medida se aplicará en dos etapas y exige a las plataformas implementar verificación de edad. Se suma a iniciativas similares adoptadas previamente en Australia y Reino Unido.
- Francia es pionera en la UE con esta ley, lo que sienta un precedente clave para que la Comisión Europea y otros países aceleren la regulación del acceso digital a menores.
Francia dio un paso inédito en Europa al aprobar una ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. Con la sanción del Parlamento, el país se convirtió en el primero de la Unión Europea en adoptar una medida de este tipo, en medio de la creciente preocupación por el impacto de estas plataformas en niños y adolescentes.
Luego del visto bueno del Senado, la Asamblea Nacional aprobó este martes el proyecto por 279 votos a favor y 81 en contra, allanando el camino para su implementación.
Con esta decisión, Francia se suma a otros países que avanzaron con restricciones similares, como Australia y el Reino Unido, frente a las advertencias sobre los posibles efectos nocivos del uso de redes sociales en menores de edad.
"Francia abre el camino en Europa para la protección de nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante", afirmó el presidente Emmanuel Macron en un video difundido en sus redes sociales, en el que repasó el impulso que dio a esta iniciativa.
Cómo será la implementación
La nueva normativa se pondrá en marcha en dos etapas. La primera comenzará el 1 de septiembre, cuando los estudiantes regresen a las aulas tras las vacaciones de verano. Desde ese momento, los menores de 15 años ya no podrán crear nuevas cuentas en redes sociales.
La segunda fase entrará en vigencia en enero de 2027 y alcanzará también a las cuentas que ya existen.
"Todos en Francia tendremos que probar nuestra edad. Si tienes menos de 15 años, se te cerrará la cuenta", explicó la ministra delegada del Sector Digital, Anne Le Hénanff.
El texto también incorpora la prohibición del uso de teléfonos celulares en los liceos, una medida que ya rige en las escuelas primarias y en los establecimientos del primer ciclo de secundaria.
Verificación de edad y excepciones
La ley no establece sanciones para los menores ni para sus padres. En cambio, la responsabilidad recaerá sobre las plataformas digitales, que deberán implementar uno o varios sistemas de verificación de edad para que los usuarios puedan elegir el mecanismo que prefieran.
La senadora ecologista Mathilde Ollivier puso en duda la viabilidad de los plazos previstos para aplicar la norma. "¿Cómo creer seriamente que en unas pocas semanas, en pleno verano, un sistema tan complejo podrá estar operativo? ¿Quién llevará a cabo, en la práctica, las verificaciones de edad?", cuestionó.
Antes de la votación, Le Hénanff respondió que el cronograma es factible porque "ya existen herramientas de verificación de edad" y otras continúan en desarrollo.
La legislación contempla además algunas excepciones. Quedarán excluidas de la prohibición las "enciclopedias en línea" y los "proyectos digitales con fines educativos".
En cuanto a plataformas como YouTube y WhatsApp, la diputada Laure Miller, encargada de presentar el proyecto en la Asamblea Nacional, explicó que deberán aplicar controles de edad únicamente en las funciones equiparables a una red social, como los canales para compartir contenido o los espacios de comentarios.
Según precisó, la visualización de videos y la mensajería interpersonal no estarán alcanzadas por la restricción.
Una tendencia que gana terreno
La decisión francesa se produce en un contexto de creciente presión sobre los gobiernos europeos para avanzar con regulaciones destinadas a proteger a los menores en el entorno digital.
Australia fue el primer país del mundo en prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, mientras que el Reino Unido aprobó una normativa similar que comenzará a regir a principios de 2027.
En paralelo, la Comisión Europea anunció la semana pasada que analiza establecer un sistema de acceso "progresivo y gradual" de niños y adolescentes a las plataformas digitales.