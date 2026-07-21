Francia prohibió las redes sociales para menores de 15 años: es el primer país de la Unión Europea en hacerlo

Francia dio un paso inédito en Europa al aprobar una ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. Con la sanción del Parlamento, el país se convirtió en el primero de la Unión Europea en adoptar una medida de este tipo, en medio de la creciente preocupación por el impacto de estas plataformas en niños y adolescentes.