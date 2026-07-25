Miles de evacuados por los incendios en España

Una persona ha sido detenida y otra está siendo investigada como posibles autores del incendio forestal de Ávila, informó la Guardia Civil en su cuenta de X. “La causa del origen del mismo ha sido una imprudencia grave por el empleo de maquinaria pesada en la zona origen, donde estaba totalmente prohibido”, lo que habría originado las chispas que iniciaron el fuego, agregó.